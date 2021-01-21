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Видеофакт: идеально ровный гигантский круг появился на реке под Брестом
21.01.2021 16:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Редкое природное явление зафиксировали в районе города Каменец на юго-западе Беларуси. На поверхности реки Лесная появился вращающийся ледяной круг.
На кадрах видно - льдина идеальной формы диаметром несколько десятков метров медленно движется по часовой стрелке.
Подобное явление встречается очень редко и возникает на реках с медленным течением. Слои воды разной температуры, соприкасаясь друг с другом, создают вихревое течение. Вода закручивается воронкой и вращает отколовшуюся льдину, края которой, стачиваясь, принимают форму идеального круга.
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Уникальное природное явление зафиксировали под Брестом – на реке Лесная появился вращающийся ледяной круг диаметром в несколько десятков метров. Смотрите на...
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