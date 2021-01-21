Видеофакт: идеально ровный гигантский круг появился на реке под Брестом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Редкое природное явление зафиксировали в районе города Каменец на юго-западе Беларуси. На поверхности реки Лесная появился вращающийся ледяной круг.

На кадрах видно - льдина идеальной формы диаметром несколько десятков метров медленно движется по часовой стрелке.

Подобное явление встречается очень редко и возникает на реках с медленным течением. Слои воды разной температуры, соприкасаясь друг с другом, создают вихревое течение. Вода закручивается воронкой и вращает отколовшуюся льдину, края которой, стачиваясь, принимают форму идеального круга.

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