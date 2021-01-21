ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ангела Меркель потребовала освободить Навального

21.01.2021 16:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного в Москве на 30 суток. Трансляцию речи канцлера опубликовало издание Die Welt, передает РБК.

Ангела Меркель потребовала освободить Навального
Ангела Меркель. Фото cont.ws

«Я призываю немедленно освободить Навального», — сказала Меркель.

Ранее с требованием освободить Навального уже выступил ряд иностранных политиков, в том числе министр иностранных дел Германии Хайко Маас, советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан, председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и МИДы стран Прибалтики.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны «ухватились» за новости о Навальном, так как хотят отвлечь внимание от своих проблем.

Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. Еще до его возвращения Федеральная служба исполнения наказаний предупредила, что объявила оппозиционера в розыск из-за нарушений условий испытательного срока, назначенного по делу «Ив Роше». В ведомстве пояснили, что Навальный должен был отмечаться два раза в месяц, однако не делал этого.

Во время прохождения паспортного контроля Навального задержали и доставили в отделение полиции в подмосковных Химках. На следующий день там прошло выездное заседание суда, по результатам которого оппозиционера отправили на 30 суток в СИЗО «Матросская тишина».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного в Москве на 30 суток. Трансляцию речи канцлера...
 
Новости дня
Новости разные
 
Навострили лыжи: в Беларуси возродили производство спортивного инвентаря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by