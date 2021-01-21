В Боровлянах к VW привязали четыре тюбинга и катали на них пятерых детей

Источник материала: Tut.by

В Боровлянах к автомобилю привязали четыре тюбинга и катали на них детей. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

В распоряжении ГАИ появилось видео, на котором видно, как Volkswagen Touran едет с привязанными к нему четырьмя тюбингами, на которых находятся пятеро несовершеннолетних детей. Инспекторы провели проверку и выяснили, что все произошло в Боровлянах. Они нашли водителя и привлекли его к административной отвественности по ч. 5 ст. 18.22 КоАП Беларуси. По данной части статьи предсмотрено предупреждение или штраф до 0,5 БВ (14,5 рубля).

В ГАИ напомнили, что тюбинг набирает ту скорость, с которой едет автомобиль. Только возможности управлять «ватрушкой» нет. При торможении или повороте она может отлететь под колеса машины или столкнуться с другими транспортными средствами, людьми и препятствиями. Часто происходит отрыв троса или веревки, которыми закреплены тюбинги. Катание на тюбинге или «ватрушках» кажется безопасным из-за их мягкости, но на практике это приводит к тяжелым травмам.