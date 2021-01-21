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«Если делать, то будет сделано». Независимый профсоюз на «Нафтане» возглавила уволенная с завода Ольга Бритикова

21.01.2021 16:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одна из активисток протестного движения на новополоцком «Нафтане» Ольга Бритикова возглавила на этом заводе «первичку» Белорусского независимого профсоюза. Председателем ее избрали на отчетно-выборной конференции, сообщает БНП.


Фото: Белорусский независимый профсоюз

«Первичка» БНП на «Нафтане» сейчас объединяет около 500 заводчан, при этом на предприятии работает более 10 тысяч человек.

Ольга Бритикова собирается увеличить численность организации:

— Члены профсоюза — это наши возможности и наша сила. Нам нужно не просто выживать — это путь в никуда. Нам нужно расти и развиваться. Я знаю, что будет трудно. Избрание любого из претендентов [на пост председателя] не принесет мгновенного избавления от проблем без совместных усилий всех членов профсоюза. Всем нам придется делать усилия над собой, выходить из зоны комфорта. Будут разочарования, но будут и поводы для гордости, — считает Бритикова. — Уверена, если делать, то будет сделано. Нам нужно вместе строить свободное гражданское общество.

Одним из первых действий первичной организации работников ОАО «Нафтан» при новом руководителе стало открытое заявление «о нелигитимности VI Всебелорусского народного собрания».

Ольга Бритикова родилась в Новополоцке в 1971 году, окончила Полоцкий госуниверситет (инженер-строитель) и БГЭУ (экономист). С 2004 года работает на ОАО «Нафтан» в коммерческой службе (эксперт, экономист, ведущий экономист, начальник отдела).

3 декабря прошлого года Бритикову уволили с должности начальника отдела реализации нефтепродуктов. Перед этим ее лишили доступа к государственной тайне. Ольга Бритикова оспаривает увольнение с «Нафтана» в суде, так как считает, что оно связано с ее активной гражданской позицией после президентских выборов.

 
 
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