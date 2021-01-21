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Леди Гагу обвинили в копировании образа Аллы Пугачевой
Источник материала: Tut.by
Стилист певицы Аллы Пугачевой Алишер обвинил американскую исполнительницу Леди Гагу в копировании наряда отечественной знаменитости. Соответствующий пост
На размещенном в сети коллаже мужчина сопоставил образы знаменитостей. Слева он поместил фото с выступления Пугачевой в 2019 году на ее юбилейном концерте в Кремле. На нем артистка запечатлена в черном топе с длинными рукавами и пышной юбке красного цвета.
Справа стилист показал наряд Гаги, состоящий из приталенного темно-синего пиджака и объемной красной юбки. В нем она исполнила национальный гимн на церемонии инаугурации президента США Джо Байдена. «Нет, ну, а что? Мы с Аллой Борисовной были первыми!» — подписал Алишер пост.
Добавим, что в похожем наряде с птицей на черном топе Алла Пугачева была на «Славянском базаре» в 2016 году.
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