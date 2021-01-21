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Леди Гагу обвинили в копировании образа Аллы Пугачевой

21.01.2021 16:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стилист певицы Аллы Пугачевой Алишер обвинил американскую исполнительницу Леди Гагу в копировании наряда отечественной знаменитости. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram.

На размещенном в сети коллаже мужчина сопоставил образы знаменитостей. Слева он поместил фото с выступления Пугачевой в 2019 году на ее юбилейном концерте в Кремле. На нем артистка запечатлена в черном топе с длинными рукавами и пышной юбке красного цвета.

Справа стилист показал наряд Гаги, состоящий из приталенного темно-синего пиджака и объемной красной юбки. В нем она исполнила национальный гимн на церемонии инаугурации президента США Джо Байдена. «Нет, ну, а что? Мы с Аллой Борисовной были первыми!» — подписал Алишер пост.

Добавим, что в похожем наряде с птицей на черном топе Алла Пугачева была на «Славянском базаре» в 2016 году.


Фото: Лариса Кудрявцева, «Экономическая газета»

 
 
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