В Витебске Ford в заносе сбил мужчину и женщину

Источник материала: Tut.by

Два пешехода получили травмы в аварии, которая произошла вечером 20 января в Витебске, сообщили в ГАИ.





Предварительно установлено, что 33-летний водитель Ford Mondeo ехал по улице Полярной, не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло и он сбил двух пешеходов, которые шли по краю проезжей части.

В аварии травмы различной степени тяжести получили 36-летний мужчина и 65-летняя женщина. Их госпитализировали.