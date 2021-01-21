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В Витебске Ford в заносе сбил мужчину и женщину
Источник материала: Tut.by
Два пешехода получили травмы в аварии, которая произошла вечером 20 января в Витебске,
Предварительно установлено, что 33-летний водитель Ford Mondeo ехал по улице Полярной, не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло и он сбил двух пешеходов, которые шли по краю проезжей части.
В аварии травмы различной степени тяжести получили 36-летний мужчина и 65-летняя женщина. Их госпитализировали.
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36-летний мужчина и 65-летняя женщина полуичли травмы различной степени тяжести.
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