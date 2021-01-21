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В Витебске Ford в заносе сбил мужчину и женщину

21.01.2021 16:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два пешехода получили травмы в аварии, которая произошла вечером 20 января в Витебске, сообщили в ГАИ.


Предварительно установлено, что 33-летний водитель Ford Mondeo ехал по улице Полярной, не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло и он сбил двух пешеходов, которые шли по краю проезжей части.

В аварии травмы различной степени тяжести получили 36-летний мужчина и 65-летняя женщина. Их госпитализировали.

 
Теги: Витебск
 
 
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36-летний мужчина и 65-летняя женщина полуичли травмы различной степени тяжести.
 
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