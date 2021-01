В Сирии замечены две крайне интересные винтовки

Источник материала: Tut.by

Владелец известного Twitter-аккаунта Calibre Obscura, где часто публикуются фото редкого, необычного или кастомизированного оружия, замеченного на Ближнем Востоке, запостил фотографию сразу двух интересных винтовок. Обе замечены в сирийском Идлибе.

Two rifles on sale in #Idlib recently- a common PSL (Incorrectly referred to as a Tabuk), and a rather less common M14. They cost $ 150 each, which is rather inexpensive.