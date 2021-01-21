В Сирии замечены две крайне интересные винтовки

Источник материала: Tut.by

Владелец известного Twitter-аккаунта Calibre Obscura, где часто публикуются фото редкого, необычного или кастомизированного оружия, замеченного на Ближнем Востоке, запостил фотографию сразу двух интересных винтовок. Обе замечены в сирийском Идлибе.

Two rifles on sale in #Idlib recently- a common PSL (Incorrectly referred to as a Tabuk), and a rather less common M14. They cost $ 150 each, which is rather inexpensive. I have to admit at this point I am unsure of M14 origin, which are seen very rarely. Possible Leb/Israel. pic.twitter.com/g7x2HCcqOO — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) January 19, 2021

Первая винтовка — это румынская PSL. Оружие представляет собой самозарядную снайперскую винтовку, которую легко принять за клон советской СВД. Однако это не так — по сути оружие является адаптированным под винтовочный патрон 7,62×54R автоматом Калашникова, только без возможности вести автоматический огонь.

По словам разместившего фото, изначально винтовку представляли как «Табук» (это иранская копия югославского автомата Zastava M70 — тоже версии калашникова, которая существует и в варианте самозарядной снайперской винтовки).

Вторая винтовка одновременно и куда более редкая в наше время и однозначно более известная. Это американская автоматическая M14, прославленная фильмом Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». Отличное в общем-то оружие оказалось довольно неудачливым: после принятия на вооружение и начала вьетнамской войны оказалось, что в джунглях мощь патрона 7,62×51 совершенно избыточна, как и длина оружия.

Зато из М14 практически невозможен эффективный огонь очередями — так что уже в шестидесятых винтовку заменили на еще более знаменитую M16. После 1967 года этого M14 используется в американской армии крайне ограниченно, в основном как марксманская винтовка . На фото же — оружие, похожее на классический вариант M14 без прицела и тюнинга.