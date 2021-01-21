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В Сирии замечены две крайне интересные винтовки
Источник материала: Tut.by
Владелец известного Twitter-аккаунта Calibre Obscura, где часто публикуются фото редкого, необычного или кастомизированного оружия, замеченного на Ближнем Востоке,
Первая винтовка — это румынская PSL. Оружие представляет собой самозарядную снайперскую винтовку, которую легко принять за клон советской СВД. Однако это не так — по сути оружие является адаптированным под винтовочный патрон 7,62×54R автоматом Калашникова, только без возможности вести автоматический огонь.
По словам разместившего фото, изначально винтовку представляли как «Табук» (это иранская копия югославского автомата Zastava M70 — тоже версии калашникова, которая существует и в варианте самозарядной снайперской винтовки).
Вторая винтовка одновременно и куда более редкая в наше время и однозначно более известная. Это американская автоматическая M14, прославленная фильмом Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». Отличное в общем-то оружие оказалось довольно неудачливым: после принятия на вооружение и начала вьетнамской войны оказалось, что в джунглях мощь патрона 7,62×51 совершенно избыточна, как и длина оружия.
Зато из М14 практически невозможен эффективный огонь очередями — так что уже в шестидесятых винтовку заменили на еще более знаменитую M16. После 1967 года этого M14 используется в американской армии крайне ограниченно, в основном как
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Одна из них известна по культовому фильму, другая - по сути, увеличенный автомат.
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