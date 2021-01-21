Haval в России объявила об отзыве более 16 тысяч кроссоверов F7 и F7x

Источник материала: Tut.by

Российский офис Haval объявил об отзывной кампании для 16 075 кроссоверов F7 и F7x , произведенных на заводе компании в Тульской области и реализованных с мая 2019 года по январь 2021 года.





Причиной отзыва называется вероятное «нарушение герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при транспортировке». В рамках отзывной кампании будет произведена замена топливных трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром. Работы будут проведены в официальных дилерских центрах Haval и будут бесплатными для владельцев.

Дилеры Haval проинформируют владельцев соответствующих автомобилей о необходимости посетить сервисный центр для проведения ремонтных работ. Вместе с тем владельцы проблемных кроссоверов, не дожидаясь извещения, могут самостоятельно сверить VIN своей машины с перечнем на сайте Росстандарта либо воспользоваться интерактивным поиском .

Отметим, что еще в декабре прошлого года на форуме Haval F7 Club появились сообщения о самовозгорании сразу нескольких «паркетников» тульского производства — все они произошли в Сибири и в сильные морозы.