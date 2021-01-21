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Haval в России объявила об отзыве более 16 тысяч кроссоверов F7 и F7x
Источник материала: Tut.by
Российский офис Haval объявил об отзывной кампании для 16 075 кроссоверов
Причиной отзыва называется вероятное «нарушение герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при транспортировке». В рамках отзывной кампании будет произведена замена топливных трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром. Работы будут проведены в официальных дилерских центрах Haval и будут бесплатными для владельцев.
Дилеры Haval проинформируют владельцев соответствующих автомобилей о необходимости посетить сервисный центр для проведения ремонтных работ. Вместе с тем владельцы проблемных кроссоверов, не дожидаясь извещения, могут самостоятельно сверить VIN своей машины с
Отметим, что еще в декабре прошлого года на форуме
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Российский офис Haval объявил об отзывной кампании для 16 075 кроссоверов F7 и F7x, произведенных на заводе компании в Тульской области и реализованных с мая 2019 года по...
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