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Haval в России объявила об отзыве более 16 тысяч кроссоверов F7 и F7x

21.01.2021 16:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский офис Haval объявил об отзывной кампании для 16 075 кроссоверов F7 и F7x, произведенных на заводе компании в Тульской области и реализованных с мая 2019 года по январь 2021 года.


Причиной отзыва называется вероятное «нарушение герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при транспортировке». В рамках отзывной кампании будет произведена замена топливных трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром. Работы будут проведены в официальных дилерских центрах Haval и будут бесплатными для владельцев.

Дилеры Haval проинформируют владельцев соответствующих автомобилей о необходимости посетить сервисный центр для проведения ремонтных работ. Вместе с тем владельцы проблемных кроссоверов, не дожидаясь извещения, могут самостоятельно сверить VIN своей машины с перечнем на сайте Росстандарта либо воспользоваться интерактивным поиском.

Отметим, что еще в декабре прошлого года на форуме Haval F7 Club появились сообщения о самовозгорании сразу нескольких «паркетников» тульского производства — все они произошли в Сибири и в сильные морозы.

 
 
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Российский офис Haval объявил об отзывной кампании для 16 075 кроссоверов F7 и F7x, произведенных на заводе компании в Тульской области и реализованных с мая 2019 года по...
 
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