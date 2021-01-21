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Американский суд отказал Wargaming в иске против бывших сотрудников
Источник материала: Tut.by
В марте прошлого года компания Wargaming.net Limited подала иск против разработчика игр компании «БлицТим» (Blitz Team LLC, сейчас
Напомним, что 25 марта 2020 года компания Wargaming.net Limited
Однако суд удовлетворил ходатайство ответчика отказать Wargaming в иске в связи с «отсутствием у суда юрисдикции в отношении Press Fire Games» (бывший BlitzTeam).
В своем решении окружной судья заключил, что несмотря на то, что игра белорусской студии была опубликована в США и Press Fire Games продвигала ее в этой стране, тем не менее, рассмотрение спора в США не будет «соответствовать принципам честной игры и справедливого правосудия».
На то было несколько причин, например защита от иска в иностранном государстве может наложить существенное бремя на Press Fire Games как компанию-нерезидента США. Кроме того, разрешение этого спора в суде США не является наиболее эффективным (с точки зрения того, где, вероятнее всего, будут находиться свидетели и доказательства по делу).
Суд также отметил, что Wargaming уже обращалась за защитой своих авторских прав и прав на товарные знаки в суды Беларуси и Кипра. И здесь существует конфликт с суверенитетом Беларуси — напомним, что Верховный суд Беларуси в декабре 2020 года
— Надеемся, что и Google услышит нашу аргументацию и вернет игру в Google Play, ведь до сих пор Wargaming не ответила ни на один из наших запросов и не привела ни одного аргумента по существу своей жалобы, — говорит директор Press Fire Games Кирилл Поляков. — Спасибо всем, кто поддерживал и помогал нам в этом нелегком деле.
Денис Алейников, старший партнер Aleinikov&Partners, представляющий интересы Press Fire Games в спорах с Wargaming, прокомментировал это следующим образом:
— В конце прошлого года Верховный суд Беларуси уже вынес решение об отказе Wargaming во всех исковых требованиях к команде BlitzTeam. WG тогда
Напомним кратко о сути конфликта
В декабре 2019 года Wargaming
От всех суммарно потребовали компенсацию в размере 3 570 000 белорусских рублей (около 1,7 миллиона долларов). Однако команда Blitz Team с этим не согласилась. Подробнее о доводах двух сторон можно прочесть
Затем 28 февраля 2020 года компания Wargaming
После этого компания Blitz Team
В июле студия
Студия также обжаловала в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) регистрацию Wargaming товарного знака Battle Prime — по словам представителей компании, они получили официальный ответ EUIPO о том, что Wargaming.net Limited отказывается от прав на этот товарный знак на территории ЕС.
И 9 декабря 2020 года судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь
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Напомним, что 25 марта 2020 года компания Wargaming.net Limited подала иск в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса.
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