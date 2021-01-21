Американский суд отказал Wargaming в иске против бывших сотрудников

Источник материала: Tut.by

В марте прошлого года компания Wargaming.net Limited подала иск против разработчика игр компании «БлицТим» (Blitz Team LLC, сейчас переименована в Press Fire Games) в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса в Калифорнии. Сегодня, 21 января 2021 года, стало известно, что окружной суд Соединенных Штатов Центрального округа Калифорнии отказал Wargaming в иске. Об этом сообщили в компании Press Fire Games.



Фото: Bill Oxford / Unsplash

Напомним, что 25 марта 2020 года компания Wargaming.net Limited подала иск в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса: она заявила «о неправомерном использовании товарных знаков в нарушение федерального законодательства США, о недобросовестной конкуренции и неправомерном использовании товарных знаков в нарушение норм общего права, а также о недобросовестной конкуренции в нарушение Делового и профессионального кодекса штата Калифорния». Кроме того, Wargaming потребовала аннулировать заявки на регистрацию товарных знаков компании «БлицТим».

Однако суд удовлетворил ходатайство ответчика отказать Wargaming в иске в связи с «отсутствием у суда юрисдикции в отношении Press Fire Games» (бывший BlitzTeam).

В своем решении окружной судья заключил, что несмотря на то, что игра белорусской студии была опубликована в США и Press Fire Games продвигала ее в этой стране, тем не менее, рассмотрение спора в США не будет «соответствовать принципам честной игры и справедливого правосудия».

На то было несколько причин, например защита от иска в иностранном государстве может наложить существенное бремя на Press Fire Games как компанию-нерезидента США. Кроме того, разрешение этого спора в суде США не является наиболее эффективным (с точки зрения того, где, вероятнее всего, будут находиться свидетели и доказательства по делу).

Суд также отметил, что Wargaming уже обращалась за защитой своих авторских прав и прав на товарные знаки в суды Беларуси и Кипра. И здесь существует конфликт с суверенитетом Беларуси — напомним, что Верховный суд Беларуси в декабре 2020 года отказал Wargaming в иске к бывшим сотрудникам.

— Надеемся, что и Google услышит нашу аргументацию и вернет игру в Google Play, ведь до сих пор Wargaming не ответила ни на один из наших запросов и не привела ни одного аргумента по существу своей жалобы, — говорит директор Press Fire Games Кирилл Поляков. — Спасибо всем, кто поддерживал и помогал нам в этом нелегком деле.

Денис Алейников, старший партнер Aleinikov&Partners, представляющий интересы Press Fire Games в спорах с Wargaming, прокомментировал это следующим образом:

— В конце прошлого года Верховный суд Беларуси уже вынес решение об отказе Wargaming во всех исковых требованиях к команде BlitzTeam. WG тогда заявил , что не согласен с решением Верховного суда и продолжит защищать свои права за границей. Сейчас калифорнийский суд четко показал: необоснованное метание с исками по всему миру не проходит, а вступившее в силу решение Верховного суда Беларуси необходимо принимать во внимание.

Напомним кратко о сути конфликта

В декабре 2019 года Wargaming подала иски к пяти бывшим сотрудникам, которые сейчас работают в компании Blitz Team. Они ранее трудились в минском центре разработки кипрской группы компаний Wargaming и принимали непосредственное участие в разработке игры World of Tanks Blitz и движка DAVA Framework/DAVA Engine.

От всех суммарно потребовали компенсацию в размере 3 570 000 белорусских рублей (около 1,7 миллиона долларов). Однако команда Blitz Team с этим не согласилась. Подробнее о доводах двух сторон можно прочесть здесь .

Затем 28 февраля 2020 года компания Wargaming представила свою официальную позицию «по искам, связанным с нарушением прав на интеллектуальную собственность». В письме сообщалось: «На сегодняшний день вынесены постановления суда Никосии, Кипр, по иску компании Wargaming к OOO „БлицТим“: ответчику запрещено неавторизованное использование слова Blitz, в том числе наименования Blitzteam LLC, обозначений Blitz Team, Blitz Engine и иных сходных с ними наименований, обозначений и товарных знаков на территории стран Европейского союза в отношении видеоигр».

После этого компания Blitz Team направила в 42.TUT.BY пресс-релиз, где сообщила: Apple проинформировала их, что по требованию Wargaming вынуждена приостановить распространение игры BATTLE PRIME в странах Европейского союза.

В июле студия исключила из своего наименования «оспариваемое слово» и, таким образом, «лишила кипрскую компанию формальных зацепок для вовлечения магазинов приложений в это сутяжничество».

Студия также обжаловала в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) регистрацию Wargaming товарного знака Battle Prime — по словам представителей компании, они получили официальный ответ EUIPO о том, что Wargaming.net Limited отказывается от прав на этот товарный знак на территории ЕС.

И 9 декабря 2020 года судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь было вынесено решение по иску компании Wargaming.net Limited к бывшим сотрудникам. По итогам разбирательства суд полностью отказал Wargaming.net Limited в удовлетворении заявленных требований.