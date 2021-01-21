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Вы ищете «новый дом», а они — «свежую кровь». Как релоцировать бизнес в Латвию
21.01.2021 16:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Белорусский бизнес продолжает интересоваться возможностями для релокейта в соседние страны. В фокусе внимания — Украина, Польша, Эстония, Литва, Латвия, которые в свою очередь
А в этом материале рассказываем об условиях релокейта в Латвию, которая также привлекательна для ведения бизнеса в силу экономической стабильности и не только. О том, как белорусским компаниям «переехать» в эту страну, рассказала партнер
— Латвия привлекательна как страна для релокации белорусского бизнеса не только своей территориальной близостью и членством в ЕС. В индексе комфортности ведения бизнеса (Doing Business) она
Если говорить об экономической стабильности страны, то лучше будет обратиться к цифрам. Так, в первом квартале 2020 года ВВП Латвии
Отчет МВФ по итогам 2020 года пока не опубликован, но за 2019 год
Очевидно, что перед нами — экономически стабильное государство с прозрачным законодательством.
Регистрация бизнеса в Латвии
Процедура открытия компании в Латвии довольно простая. И лучше всего воспользоваться услугами местных юристов. Они подготовят все необходимые документы. Учредителю надо будет их лишь подписать, заверить у нотариуса и выслать обратно. Юристы переведут документы на латышский и подадут пакет на регистрацию в Регистр предприятий. Процедура займет 3 полных рабочих дня.
Пошлины за регистрацию при открытии предприятия (ООО) составляют € 177.
Налоги и льготы
В Латвии налог на прибыль составляет 20%, НДС — 21%. Предприятие полностью освобождается от налога на прибыль, если полученный доход реинвестируется. Соответственно, удерживается он только в случае распределения дивидендов. В этом случае компания фактически заплатит 25%.
Также необходимо обратить пристальное внимание на выплаты, которые закон Латвии приравнивает к распределению прибыли. К таким расходам относятся:
Стоит отметить, что между Латвией и Республикой Беларусь действует
Что касается налогов на зарплаты сотрудников, то они следующие (для наглядности мы взяли реальный пример расчета в одной компании):
Вид на жительство
Без вида на жительство в Латвии можно работать максимально 90 дней (из периода в 180 дней). Далее потребуется оформить вид на жительство.
1. Временный вид на жительство выдается на срок до 5 лет, но каждый год его необходимо продлевать или, точнее, подтверждать, что вы сохраняете условия, на основании которых был выдан вид на жительство. Требование ежегодного подтверждения сохраняется весь период действия как временного, так и постоянного вида на жительство.
2. Постоянный вид на жительство может быть выдан только по истечении срока действия временного вида на жительство, если в течение всего его срока действия не было нарушения условий или перерывов.
Если владелец ВНЖ претендует в дальнейшем на получение постоянного вида на жительство или латвийского гражданства, он должен озаботиться сроками пребывания. В Латвии надо находиться не менее 6 месяцев плюс один день в течение каждого года. После получения постоянного вида на жительства требования о сроке пребывания нет. Достаточно лишь раз в год нанести личный визит в иммиграционную службу для продления. Это и является основным отличием между временным и постоянным видами на жительство. Оба вида позволяют беспрепятственно перемещаться по Шенгенской зоне. За исключением Латвии, работа в других странах Шенгенской зоны запрещена.
3. Гражданство Латвии можно получить по истечении срока действия временного вида на жительство или в течение постоянного вида на жительство, если в течение всего срока не было никаких нарушений. Для этого необходимо успешно сдать экзамен на знание латышского языка и проживать в Латвии без перерыва не менее 5 лет. Двойное гражданство не допускается.
Кто может получить ВНЖ Латвии через бизнес:
Разберем подробнее.
1. Сотрудник компании. Сотрудник компании с формой организация SIA (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību), аналог нашего ООО, может претендовать на получение временного вида на жительство при наличии стажа работы по заявленной специальности не менее 3 лет. Компания может быть действующей или вновь зарегистрированной. Основное условие получения ВНЖ — работник должен получать ежемесячно не менее € 1076 (изменится с 1 апреля 2021) заработной платы брутто в течение всего периода действия вида на жительство.
Чтобы привлечь сотрудника, компания публикует вакансию. Если в течение 10 дней она не закрыта местными специалистами, подается соответствующая информация в Минтруда, и организация получает разрешение привлечь иностранного работника. Юрист по доверенности подает заявку и комплект документов в иммиграционную службу на приглашение сотрудника с целью занять открытую вакансию. Комплект документов будет включать:
Через 5 рабочих дней, после положительного подтверждения иммиграционной службой, следует процедура подачи документов в посольство для получения вида на жительство.
В посольство подаются:
И последний этап — личный визит соискателя в Латвию для заказа и получения ID-карты. Для этого нужно пройти медицинский осмотр и получить справку латвийского медучреждения об отсутствии туберкулеза в активной фазе. Стоимость медицинского осмотра составит около € 50. Приобрести полис медицинского страхования (~ € 50−100 в год). Оплатить госпошлину за ID-карту: за выдачу в течение 10 рабочих дней — € 14, ускоренно за 2 рабочих дня — € 28.
Весь пакет документов, включая договор аренды, соискатель подает лично в иммиграционную службу, и через 2 дня может забирать ID-карту при условии уплаты пошлины за ускоренное рассмотрение. В данном случае процедура займет от 4 до 5 рабочих дней. С момента получения ID-карты вы можете официально приступать к работе.
На всех этапах документы могут быть поданы на английском или русском языках.
2. Участник компании, сделавший вклад в уставный фонд компании (инвестор).
При подобном инвестировании количество сотрудников компании не должно превышать 50 человек, годовой оборот — € 10 млн.
Требований по уровню заработной платы в этом случае нет. Вариант удобен при необходимости привлечь большое количество местных низкоквалифицированных работников.
Уровень заработной платы должен быть не менее минимально разрешенного, а это с 1 января 2021 года € 500.
Поговорим об условиях ежегодного подтверждения вида на жительства для иностранца, инвестировавшего в уставный капитал предприятия. Он должен подать документ, удостоверяющий, что в соответствии с налоговой декларацией компания в течение предыдущего года оплатила в госбюджет и бюджет самоуправления налогов на сумму не менее € 40 000. В эту сумму не входят налоги, которые подлежат возврату из государственного бюджета. А за неполный первый отчетный год, после получения вида на жительство, в среднем в месяц оплачено налогов не менее € 3300. Как правило, уплаченные налоги — это налоги с заработной платы, так как в случае реинвестирования прибыли налог на прибыль не уплачивается.
Процедура получения вида на жительство такая же, как и в первом варианте: пригласительное письмо в иммиграционную службу, подача документов на получение вида на жительство в посольство, визит в страну для получения ID-карты.
3. Член правления компании или руководитель филиала иностранной компании может претендовать на получение вида на жительство не ранее чем через год с момента регистрации предприятия или филиала. На момент подачи документов компания или филиал должны вести активную коммерческую деятельность и заплатить налогов за прошедший год не менее € 21 350. Также в компании должен быть сформирован уставный фонд в размере € 2800.
Член правления или управляющий филиалом должен получать заработную плату не менее € 1076 в месяц или предоставить справку из своего банка о наличии свободных денежных средств на счету на сумму не менее € 12 912 (12×1076). Этот вариант удобен, когда отсутствует план достижения устойчивых оборотов. Только в случае превышения оборота € 2500 в месяц в компании должен быть трудоустроен один работник с заработной платой не менее минимальной.
Для этой категории релоцирующихся процедура получения вида на жительство такая же, как и в первом варианте: пригласительное письмо в иммиграционную службу, подача документов на получение вида на жительство в посольство, визит в страну для получения ID-карты. Полученный вид на жительство в этом случае ежегодно подтверждается налоговой декларацией об уплате компанией или филиалом налогов не менее € 21 350 за истекший год.
Семьи. Во всех случаях подачи документов на получение вида на жительство на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей до 18 лет дополнительно необходимо предоставить:
Таким образом, можно перевезти в Латвию не только бизнес, но и сотрудников и даже их семьи.
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Белорусский бизнес продолжает интересоваться возможностями для релокейта в соседние страны. В фокусе внимания - Украина, Польша, Эстония, Литва, Латвия, которые в...
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