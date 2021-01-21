Источник материала: ProBusiness



Фото: latvia. travel

Белорусский бизнес продолжает интересоваться возможностями для релокейта в соседние страны. В фокусе внимания — Украина, Польша, Эстония, Литва, Латвия, которые в свою очередь заинтересованы в «свежей крови». Так, например, Литва предлагает компаниям из Беларуси, при соблюдении ряда условий, льготы на € 1,5 млн. О том, какой еще информацией нужно владеть для релокации в Литву и другие страны , можно узнать по указанным ссылкам.

А в этом материале рассказываем об условиях релокейта в Латвию, которая также привлекательна для ведения бизнеса в силу экономической стабильности и не только. О том, как белорусским компаниям «переехать» в эту страну, рассказала партнер AIN Consult Антонина Иванова.

Антонина Иванова

Партнер AIN Consult

— Латвия привлекательна как страна для релокации белорусского бизнеса не только своей территориальной близостью и членством в ЕС. В индексе комфортности ведения бизнеса (Doing Business) она удерживает 19-е место, находясь между Эстонией и Финляндией.

Если говорить об экономической стабильности страны, то лучше будет обратиться к цифрам. Так, в первом квартале 2020 года ВВП Латвии составил € 6,715 млрд, во втором квартале эта цифра изменилась на € 6,211 млрд, а в третьем — уже почти достигла показателей первого квартала и составила € 6,704 млрд.

Отчет МВФ по итогам 2020 года пока не опубликован, но за 2019 год данные есть: по объему ВВП на душу населения Латвия находится на 45 месте с показателем $ 32 014.

Очевидно, что перед нами — экономически стабильное государство с прозрачным законодательством.

Регистрация бизнеса в Латвии

Процедура открытия компании в Латвии довольно простая. И лучше всего воспользоваться услугами местных юристов. Они подготовят все необходимые документы. Учредителю надо будет их лишь подписать, заверить у нотариуса и выслать обратно. Юристы переведут документы на латышский и подадут пакет на регистрацию в Регистр предприятий. Процедура займет 3 полных рабочих дня.

Пошлины за регистрацию при открытии предприятия (ООО) составляют € 177.

На белорусское юридическое лицо потребуется заверенная нотариально и апостилем выписка из реестра компаний. Выписка должна содержать:

Название предприятия

Регистрационный номер

Юридический адрес

Данные по руководителю

Данные на учредителей физических лиц

Заверенная копия паспорта бенефициара (-ов).



Фото: lv.sputniknews.ru

Налоги и льготы

В Латвии налог на прибыль составляет 20%, НДС — 21%. Предприятие полностью освобождается от налога на прибыль, если полученный доход реинвестируется. Соответственно, удерживается он только в случае распределения дивидендов. В этом случае компания фактически заплатит 25%.

Также необходимо обратить пристальное внимание на выплаты, которые закон Латвии приравнивает к распределению прибыли. К таким расходам относятся:

Расходы, не связанные с хозяйственной деятельностью компании

Необеспеченная дебиторская задолженность

Выплата завышенных процентов

Выдача займов связанным лицам

Недополученная прибыль от сделок со связанными лицами

Выплата ликвидационной квоты.

Стоит отметить, что между Латвией и Республикой Беларусь действует Соглашение об избежании двойного налогообложения . Также обратите внимание, что на учет по НДС компания должна встать при достижение годового оборота в € 40 000. До этого компания самостоятельно принимает решение, нужен ли ей номер НДС.

Что касается налогов на зарплаты сотрудников, то они следующие (для наглядности мы взяли реальный пример расчета в одной компании):



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Вид на жительство

Без вида на жительство в Латвии можно работать максимально 90 дней (из периода в 180 дней). Далее потребуется оформить вид на жительство.

1. Временный вид на жительство выдается на срок до 5 лет, но каждый год его необходимо продлевать или, точнее, подтверждать, что вы сохраняете условия, на основании которых был выдан вид на жительство. Требование ежегодного подтверждения сохраняется весь период действия как временного, так и постоянного вида на жительство.



Фото: tourprom.ru

2. Постоянный вид на жительство может быть выдан только по истечении срока действия временного вида на жительство, если в течение всего его срока действия не было нарушения условий или перерывов.

Если владелец ВНЖ претендует в дальнейшем на получение постоянного вида на жительство или латвийского гражданства, он должен озаботиться сроками пребывания. В Латвии надо находиться не менее 6 месяцев плюс один день в течение каждого года. После получения постоянного вида на жительства требования о сроке пребывания нет. Достаточно лишь раз в год нанести личный визит в иммиграционную службу для продления. Это и является основным отличием между временным и постоянным видами на жительство. Оба вида позволяют беспрепятственно перемещаться по Шенгенской зоне. За исключением Латвии, работа в других странах Шенгенской зоны запрещена.

3. Гражданство Латвии можно получить по истечении срока действия временного вида на жительство или в течение постоянного вида на жительство, если в течение всего срока не было никаких нарушений. Для этого необходимо успешно сдать экзамен на знание латышского языка и проживать в Латвии без перерыва не менее 5 лет. Двойное гражданство не допускается.



Фото: npr.org

Кто может получить ВНЖ Латвии через бизнес:

Сотрудник компании

Участник компании, сделавший вклад в уставный капитал компании

Член правления компании и руководитель филиала иностранной компании, зарегистрированной в Латвии.

Разберем подробнее.

1. Сотрудник компании. Сотрудник компании с формой организация SIA (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību), аналог нашего ООО, может претендовать на получение временного вида на жительство при наличии стажа работы по заявленной специальности не менее 3 лет. Компания может быть действующей или вновь зарегистрированной. Основное условие получения ВНЖ — работник должен получать ежемесячно не менее € 1076 (изменится с 1 апреля 2021) заработной платы брутто в течение всего периода действия вида на жительство.

Чтобы привлечь сотрудника, компания публикует вакансию. Если в течение 10 дней она не закрыта местными специалистами, подается соответствующая информация в Минтруда, и организация получает разрешение привлечь иностранного работника. Юрист по доверенности подает заявку и комплект документов в иммиграционную службу на приглашение сотрудника с целью занять открытую вакансию. Комплект документов будет включать:

Копию паспорта

Документы, подтверждающие образование (оригиналы или нотариально заверенные копии, соответственно, под апостилем или легализованные)

Проект трудового договора с указанием заработной платы

Документы, подтверждающие опыт работы не менее 3 лет (соответствующие документам об образовании)

Документ, подтверждающий предполагаемое место жительства или информацию о том, где заявитель будет проживать во время визита в Латвию с целью подачи заявления для вида на жительство

Информация, в какое посольство будут поданы документы для вида на жительство.

Через 5 рабочих дней, после положительного подтверждения иммиграционной службой, следует процедура подачи документов в посольство для получения вида на жительство.



Фото: litva.lt

В посольство подаются:

Анкета и фото

Справка о несудимости

Подтверждение необходимого прожиточного минимума (заработная плата брутто — € 1076)

Подтверждение предполагаемого места жительства (проект договора аренды жилья)

Оплата государственной пошлины за вид на жительство, в зависимости от срока рассмотрения: 30 календарных дней — € 100, 10 рабочих дней — € 200, 5 рабочих дней — € 400 и консульских сборов.

И последний этап — личный визит соискателя в Латвию для заказа и получения ID-карты. Для этого нужно пройти медицинский осмотр и получить справку латвийского медучреждения об отсутствии туберкулеза в активной фазе. Стоимость медицинского осмотра составит около € 50. Приобрести полис медицинского страхования (~ € 50−100 в год). Оплатить госпошлину за ID-карту: за выдачу в течение 10 рабочих дней — € 14, ускоренно за 2 рабочих дня — € 28.

Весь пакет документов, включая договор аренды, соискатель подает лично в иммиграционную службу, и через 2 дня может забирать ID-карту при условии уплаты пошлины за ускоренное рассмотрение. В данном случае процедура займет от 4 до 5 рабочих дней. С момента получения ID-карты вы можете официально приступать к работе.

На всех этапах документы могут быть поданы на английском или русском языках.



Фото: idaoffice.org

2. Участник компании, сделавший вклад в уставный фонд компании (инвестор).

Инвестор может получить вид на жительство для себя и своей семьи. Условием получения ВНЖ являются внесение в уставный капитал действующего или вновь созданного предприятия не менее € 50 000 и оплата пошлины в размере € 10 000.

При подобном инвестировании количество сотрудников компании не должно превышать 50 человек, годовой оборот — € 10 млн.

Требований по уровню заработной платы в этом случае нет. Вариант удобен при необходимости привлечь большое количество местных низкоквалифицированных работников.

Уровень заработной платы должен быть не менее минимально разрешенного, а это с 1 января 2021 года € 500.

Поговорим об условиях ежегодного подтверждения вида на жительства для иностранца, инвестировавшего в уставный капитал предприятия. Он должен подать документ, удостоверяющий, что в соответствии с налоговой декларацией компания в течение предыдущего года оплатила в госбюджет и бюджет самоуправления налогов на сумму не менее € 40 000. В эту сумму не входят налоги, которые подлежат возврату из государственного бюджета. А за неполный первый отчетный год, после получения вида на жительство, в среднем в месяц оплачено налогов не менее € 3300. Как правило, уплаченные налоги — это налоги с заработной платы, так как в случае реинвестирования прибыли налог на прибыль не уплачивается.

Процедура получения вида на жительство такая же, как и в первом варианте: пригласительное письмо в иммиграционную службу, подача документов на получение вида на жительство в посольство, визит в страну для получения ID-карты.



Фото: gorod.lv

3. Член правления компании или руководитель филиала иностранной компании может претендовать на получение вида на жительство не ранее чем через год с момента регистрации предприятия или филиала. На момент подачи документов компания или филиал должны вести активную коммерческую деятельность и заплатить налогов за прошедший год не менее € 21 350. Также в компании должен быть сформирован уставный фонд в размере € 2800.

Член правления или управляющий филиалом должен получать заработную плату не менее € 1076 в месяц или предоставить справку из своего банка о наличии свободных денежных средств на счету на сумму не менее € 12 912 (12×1076). Этот вариант удобен, когда отсутствует план достижения устойчивых оборотов. Только в случае превышения оборота € 2500 в месяц в компании должен быть трудоустроен один работник с заработной платой не менее минимальной.

Для этой категории релоцирующихся процедура получения вида на жительство такая же, как и в первом варианте: пригласительное письмо в иммиграционную службу, подача документов на получение вида на жительство в посольство, визит в страну для получения ID-карты. Полученный вид на жительство в этом случае ежегодно подтверждается налоговой декларацией об уплате компанией или филиалом налогов не менее € 21 350 за истекший год.

Семьи. Во всех случаях подачи документов на получение вида на жительство на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей до 18 лет дополнительно необходимо предоставить:

Документы, подтверждающие родство (свидетельство о браке, свидетельство о рождении)

Согласие родителя ребенка, который не подает на вид на жительство в Латвии, что второй родитель имеет право подать заявление на вид на жительство ребенка. Согласие должно быть легализовано

Документ, подтверждающий необходимый прожиточный минимум на 12 месяцев. Это может быть справочное письмо из банка, подтверждающее наличие денежных средств.

Таким образом, можно перевезти в Латвию не только бизнес, но и сотрудников и даже их семьи.

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