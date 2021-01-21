ЕС заявил, что санкции в отношении Беларуси пока не дали эффекта, инициировано лишение Белтелерадиокомпании права транслировать «Евровидение»

Источник материала: Onliner

Итак, неделя подходит к концу, а политических новостей меньше не становится. ЕС высказался о санкциях в отношении Беларуси, которые «пока не дали эффекта». В то же время политзаключенного освободили в зале суда, а Международная федерация хоккея отказалась рассматривать заявку Литвы на проведение ЧМ-2021. Об этих и других политических поводах рассказываем в нашей хронике.

В ЕС заявили, что санкции в отношении Беларуси пока не дали никакого эффекта

Санкции, введенные Евросоюзом в отношении Беларуси, пока не дали никакого эффекта, поскольку на то, чтобы их результат стал виден, необходимо больше времени. Такое мнение высказал в четверг на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

— ЕС ввел уже три блока санкций против физических лиц и компаний в Беларуси. Что касается эффективности санкций в отношении Беларуси — мы постоянно мониторим ее. Однако требуется значительное время, чтобы санкции возымели эффект. Увы, мы пока видим, что репрессии не прекратились и все арестованные остаются за решеткой, — отметил он.

В этой связи Стано подчеркнул, что «санкционный режим в отношении Беларуси носит открытый характер» и может быть усилен, «пока неприемлемое развитие событий продолжается».

Напомним, с октября прошлого года ЕС ввел уже 3 пакета санкций против Беларуси. В черный список включены свыше 80 представителей руководства страны, силовиков и членов избирательных комиссий. Кроме того, рестрикции введены против Управления делами президента Беларуси, Минского завода колесных тягачей, ОАО «140-й ремонтный завод», компаний «Белтехэкспорт», «Синезис» и Dana Holdings. Последней руководят сербские бизнесмены. Европейскому бизнесу запрещается вести с ними какие-либо дела, помимо ранее заключенных контрактов.





Белорусский фонд культурной солидарности инициировал исключение Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза

Белорусский фонд культурной солидарности сообщает, что он запустил процесс по исключению Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза и лишению права трансляции и участия вещателя в «Евровидении».

Сообщается, что такое письмо направлено в офис Европейского вещательного союза в Женеве.

Международная федерация хоккея не станет рассматривать заявку Литвы на проведение ЧМ-2021

По словам Рене Фазеля, в Литве есть хорошая арена для матчей чемпионата, но у страны нет опыта организации подобного мероприятия, в то время как опыт есть у Словакии, Дании и Латвии и он дает им большое преимущество перед Литвой. Поэтому Международная федерация хоккея отказалась рассматривать заявку Литвы на проведение ЧМ-2021.





21—22 января Светлана Тихановская совершит рабочий визит в Эстонию. Вот о чем она будет говорить

В пресс-службе Светланы Тихановской сообщили, что 21—22 января она совершает визит в Эстонию. Она встретится с президентом страны, премьер-министром, парламентом, главой МИД и белорусской диаспорой. Также она выступит на онлайн-встрече Совета безопасности ООН. Вот о чем она будет говорить.

совместная позиция в деле Беларуси в международных организациях: ООН и ОБСЕ;

поддержка персональных и финансовых санкций на национальном уровне и Евросоюза;

пересмотр сотрудничества с белорусскими компаниями, организациями и банками, которые поддерживают Лукашенко;

поддержка белорусских медиа, образовательных программ для студентов, репрессированных, культурных объектов;

обмен опытом в деле цифровой трансформации и экономических реформ;

поддержка международного дня солидарности с Беларусью 7 февраля;

возможное открытие дел по преступлениям против человечности в Беларуси в рамках универсальной юрисдикции.

Политзаключенному Юрию Савицкому присудили три года «химии». Вот как его встречали

«Радыё „Свабода“» сообщает , что политзаключенного Юрия Савицкого сегодня освободили из-под стражи в зале суда. Его приговорили к трем годам «химии». Савицкий был задержан на работе 10 августа по обвинению в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК) на митинге протеста 9 августа. Юрий Савицкий — член инициативной группы Виктора Бабарико. Вот как его встречали.

Мужчине, который бросил в тонированный микроавтобус силовиков камень, присудили 3,5 года колонии

21 января Ленинский районный суд Гродно вынес приговор Сергею Рымше. Мужчина был на Советской площади в Гродно 9 августа в 23:15, когда камень влетел в тонированный микроавтобус силовиков, передает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Вскоре Сергея задержали, доставили в РОВД и сообщили, что против него возбуждено уголовное дело. Ему было предъявлено обвинение по ст. 342 и 364 УК.

Суд вынес ему приговор: 3,5 года колонии строгого режима.

(будет дополнено)