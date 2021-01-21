Политолог: Хорошо, что у Минска отобрали ЧМ по хоккею – это могло привести к усилению репрессий

Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

«Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели!»

«Для режима Лукашенко это серьезный политически удар»







Фото: belsat.eu

«Тот факт, что чемпионат был отобран у белорусских властей, – безусловно, это нужный и хороший шаг. По крайней мере он показывает, что международные структуры и организации могут быть солидарны с белорусами, которые борются и страдают от авторитарной системы. Лозунг «спорт – вне политики» в отношении белорусского режима не работает», – сказал Усов.

«Вне всякого сомнения это успех белорусского демократического сообщества, диаспоры, международных организаций. Все в этом вопросе оказались едины. И если это единство сохранится, то в перспективе оно может иметь далеко идущие последствия. Для режима Лукашенко это серьезный политически удар, идеологический проигрыш. Проведение чемпионата могло быть использовано как во внутренней, так и внешней пропаганде: власти показали бы, что они победили, что репрессии на репутацию режима негативно не влияют, что внешнее давление им не страшно», – считает Усов.

«Все институты государственной власти, а также полуобщественные и полуспортивные организации, которые являются придатками режима, полностью себя дискредитировали. Их заявления не должны иметь никакого значения ни внутри Беларуси, ни за рубежом», – отметил Усов.

«Как будто Лукашенко до этого что-то ограничивало в этом вопросе. Наоборот, проведения чемпионата мира в Беларуси могло оправдать дальнейшие репрессии в стране. Потому что показало бы, что власти могут избивать и убивать и это им ничем не грозит», – считает Усов.

«Репрессии со стороны режима неизбежны – только так Лукашенко может попытаться сохраниться во главе государства. Единственное, что их может остановить – смена власти», – отметил политолог.

«Лукашенко считает, что спортсмены должны быть ему благодарны»







Фото: tut.by

«Очевидно, что власти теперь будут сводить все к тому, что это надуманное политическое решение. Но как после применения такого насилия над инакомыслящими и мирными демонстрантами, они могли рассчитывать на что-то другое? Если в таких условиях провести крупное соревнование, это значит признать, что ничего из вон выходящего в стране не произошло, а властям можно продолжать в том же духе», – сказал Гончарик.

«Это плюс, что мировое сообщество реагирует на ситуацию в Беларуси, что эта оценка адекватная и объективная».

«Минус для тех же ребятишек. Чемпионат мира – большое и интересное событие, на котором можно посмотреть на высокопрофессиональных хоккеистов, поучиться у них мастерству. Чемпионат мог стать толчком для развития спорта в стране. Но другого выхода не было», – считает Гончарик.

«Думаю. никак не скажется. У них хватает притянутых за уши сравнений, вроде захвата Капитолия в Вашингтоне, для оправдания своих действий», – полагает Гончарик.

«Ему, конечно, неприятно. Лукашенко же считает, что если государство (то есть он) выделяет деньги для спортсменов на подготовку, на участие в соревнованиях, на поощрения для них, то они должны быть ему благодарны. А вместо этого, по его мнению, они его предают», – отметил Гончарик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политолог: Хорошо, что у Минска отобрали ЧМ по хоккею – это могло привести к усилению репрессий UDF.BY поинтересовался у экспертов: какими могут быть последствия решения IIHF для Беларуси?