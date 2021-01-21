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Политолог: Хорошо, что у Минска отобрали ЧМ по хоккею – это могло привести к усилению репрессий
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
В нашей стране и за ее пределами продолжают обсуждать решение Международной федерации хоккея (IIHF) о лишении Минска права проведения чемпионата мира-2021.
Дмитрий Басков, председатель федерации хоккея Беларуси, опубликовал обращение к представителям Белорусского фонда спортивной солидарности:
«Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели!»
Александр Лукашенко по состоянию на вечер 20 января хранил молчание.
«Для режима Лукашенко это серьезный политически удар»
Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии
Фото: belsat.eu
«Тот факт, что чемпионат был отобран у белорусских властей, – безусловно, это нужный и хороший шаг. По крайней мере он показывает, что международные структуры и организации могут быть солидарны с белорусами, которые борются и страдают от авторитарной системы. Лозунг «спорт – вне политики» в отношении белорусского режима не работает», – сказал Усов.
Кроме того, эта победа демократической общественности, которая получила надежду на дальнейшие успехи своих действий.
«Вне всякого сомнения это успех белорусского демократического сообщества, диаспоры, международных организаций. Все в этом вопросе оказались едины. И если это единство сохранится, то в перспективе оно может иметь далеко идущие последствия. Для режима Лукашенко это серьезный политически удар, идеологический проигрыш. Проведение чемпионата могло быть использовано как во внутренней, так и внешней пропаганде: власти показали бы, что они победили, что репрессии на репутацию режима негативно не влияют, что внешнее давление им не страшно», – считает Усов.
Он полагает, что заявления белорусских властей по поводу переноса чемпионата теперь не имеют значения и не стоит обращать на них внимания.
«Все институты государственной власти, а также полуобщественные и полуспортивные организации, которые являются придатками режима, полностью себя дискредитировали. Их заявления не должны иметь никакого значения ни внутри Беларуси, ни за рубежом», – отметил Усов.
Как решение IIHF скажется на репрессивных действиях властей? Звучат мнения, что у режима теперь не будет оснований сдерживать себя.
«Как будто Лукашенко до этого что-то ограничивало в этом вопросе. Наоборот, проведения чемпионата мира в Беларуси могло оправдать дальнейшие репрессии в стране. Потому что показало бы, что власти могут избивать и убивать и это им ничем не грозит», – считает Усов.
По его мнению, если придерживаться логики о том, что перенос чемпионата увеличит масштаб репрессий, то тогда Европе и США следует отменить все санкции против режима Лукашенко и вообще признать его легитимным.
«Репрессии со стороны режима неизбежны – только так Лукашенко может попытаться сохраниться во главе государства. Единственное, что их может остановить – смена власти», – отметил политолог.
«Лукашенко считает, что спортсмены должны быть ему благодарны»
Бывший председатель Федерации профсоюзов Беларуси и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии
Фото: tut.by
«Очевидно, что власти теперь будут сводить все к тому, что это надуманное политическое решение. Но как после применения такого насилия над инакомыслящими и мирными демонстрантами, они могли рассчитывать на что-то другое? Если в таких условиях провести крупное соревнование, это значит признать, что ничего из вон выходящего в стране не произошло, а властям можно продолжать в том же духе», – сказал Гончарик.
Он добавил:
«Это плюс, что мировое сообщество реагирует на ситуацию в Беларуси, что эта оценка адекватная и объективная».
При этом Гончарик допустил, что для части белорусского общества решение IIHF может являться плохой новостью.
«Минус для тех же ребятишек. Чемпионат мира – большое и интересное событие, на котором можно посмотреть на высокопрофессиональных хоккеистов, поучиться у них мастерству. Чемпионат мог стать толчком для развития спорта в стране. Но другого выхода не было», – считает Гончарик.
Как перенос чемпионата скажется на репрессивной политике белорусских властей?
«Думаю. никак не скажется. У них хватает притянутых за уши сравнений, вроде захвата Капитолия в Вашингтоне, для оправдания своих действий», – полагает Гончарик.
По его мнению, работа Белорусского фонда спортивной солидарности стала для Лукашенко неприятным сюрпризом.
«Ему, конечно, неприятно. Лукашенко же считает, что если государство (то есть он) выделяет деньги для спортсменов на подготовку, на участие в соревнованиях, на поощрения для них, то они должны быть ему благодарны. А вместо этого, по его мнению, они его предают», – отметил Гончарик.
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UDF.BY поинтересовался у экспертов: какими могут быть последствия решения IIHF для Беларуси?
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