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Представитель ЕС: Надо больше времени, чтобы санкции подействовали

21.01.2021 16:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Представитель ЕС: Надо больше времени, чтобы санкции подействовали
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Санкции, введенные Евросоюзом в отношении Беларуси, пока не дали никакого эффекта, поскольку на то, чтобы их результат стал виден, необходимо больше времени.

Такое мнение высказал в четверг на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет ТАСС.

«ЕС ввел уже три блока санкций против физических лиц (представителей руководства страны, включая Александра Лукашенко) и компаний в Беларуси. Что касается эффективности санкций в отношении Беларуси — мы постоянно мониторим его. Однако требуется значительное время, чтобы санкции возымели эффект. Увы, мы пока видим, что репрессии не прекратились, и все арестованные остаются за решеткой», — отметил он.


В этой связи Стано подчеркнул, что «санкционный режим в отношении Беларуси носит открытый характер» и может быть усилен «пока неприемлемое [с точки зрения Брюсселя] развитие событий продолжается».
 
 
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Санкционный режим в отношении Беларуси носит открытый характер.
 
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