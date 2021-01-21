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«ЕС ввел уже три блока санкций против физических лиц (представителей руководства страны, включая Александра Лукашенко) и компаний в Беларуси. Что касается эффективности санкций в отношении Беларуси — мы постоянно мониторим его. Однако требуется значительное время, чтобы санкции возымели эффект. Увы, мы пока видим, что репрессии не прекратились, и все арестованные остаются за решеткой», — отметил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Представитель ЕС: Надо больше времени, чтобы санкции подействовали Санкционный режим в отношении Беларуси носит открытый характер.

Такое мнение высказал в четверг на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС, пишетВ этой связи Стано подчеркнул, что «санкционный режим в отношении Беларуси носит открытый характер» и может быть усилен «пока неприемлемое [с точки зрения Брюсселя] развитие событий продолжается».