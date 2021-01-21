Всё ушло на ОМОН? Лукашенко требует самых жестких мер за неуплату налогов

«Капитальная задача для всех присутствующих - внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет - оплот демократии.Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим», - отметил президент.





В развитие темы Александр Лукашенко высказался и о зарплатах в конвертах. Он подчеркнул, что за подобные нарушения также должна быть серьезнейшая ответственность.





«Примите это к исполнению немедленно», - потребовал Лукашенко.





Ясно, что на диктатуру нужны деньги. А бизнес при диктатуре не развивается и, наоборот, сворачивается. Кампанией по сбору налогов белорусская власть попробует в очередной раз выжать воду из песка. Но всем понятно, что эта акция если и будет иметь эффект, то только в краткосрочной перспективе как разовая. Но дальше -- только хуже.