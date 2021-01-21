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Всё ушло на ОМОН? Лукашенко требует самых жестких мер за неуплату налогов

21.01.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко выступил за введение самых жестких мер за неуплату налогов. Об этом он заявил 21 января на совещании с руководством Совета Министров, сообщает его пресс-служба.

«Капитальная задача для всех присутствующих - внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет - оплот демократии.Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим», - отметил президент.

В развитие темы Александр Лукашенко высказался и о зарплатах в конвертах. Он подчеркнул, что за подобные нарушения также должна быть серьезнейшая ответственность.

«Примите это к исполнению немедленно», - потребовал Лукашенко. 

Ясно, что на диктатуру нужны деньги. А бизнес при диктатуре не развивается и, наоборот, сворачивается. Кампанией по сбору налогов белорусская власть попробует в очередной раз выжать воду из песка. Но всем понятно, что эта акция если и будет иметь эффект, то только в краткосрочной перспективе как разовая. Но дальше -- только хуже. 
 
 
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Александр Лукашенко выступил за введение самых жестких мер за неуплату налогов. Об этом он заявил 21 января на совещании с руководством Совета Министров, сообщает...
 
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