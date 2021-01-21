Друг Кудина: «Белорусские силовики обещали ему физическую расправу. Один раз они его уже расстреливали»













«Сегодня утром в Москве задержали Алексея Кудина. В Беларуси на него возбуждено уголовное дело. Он не захотел принимать статус политического беженца в Европе. Он вернулся в братскую нам страну. Провел несколько дней в монастыре. Он захотел быть поближе к своим детям, своей семье и своим друзьям.





Сегодня он написал письмо на имя генерального прокурора с просьбой приостановить его экстрадицию так как это угрожает его здоровью и его жизни. Белорусские силовики обещали ему физическую расправу. Один раз они его уже расстреливали. А дважды не расстреливают даже на войне. Политическая ситуация в стране такая, что справедливого суда над Алексеем не будет.





Я – Кырняла Вадим. Его друг и брат по духу. Я знаю, что у Алексея еще есть друзья и много братьев по духу. Алексей в беде! И ему нужна наша помощь», – сказал Кырняла.





Напомним, 19 ноября в молодечненском суде должно пройти первое заседание по делу бойца Алексея Кудина. Однако он на заседание не явился, после чего был объявлен в розыск. Спортсмен уехал из страны. О его планах покинуть Беларусь не знала даже супруга.





Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.





Алексея Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь – до пяти лет лишения свободы.





Кудин является заслуженным мастером спорта Беларуси, чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей, чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов.