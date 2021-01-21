|
Лукашенко на большом совещании обсудил с чиновниками развитие экономики Беларуси
21.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От инвестпрограмм до агротуризма – темы, которые сегодня обсуждались на большом совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает «МИР 24».
Пригласили руководство Совмина, администрацию президента, губернаторов – всех, кто отвечает за социально-экономическое развитие страны. Обсудили
Также на совещании рассмотрели вопросы развития агроэкотуризма. Развивается это направление активно, но неравномерно. Необходимо провести ревизию агроусадеб. Кроме того, президент потребовал обратить внимание на пересмотр механизма уплаты налогов индивидуальными предпринимателями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На мероприятие пригласили руководство Совмина, администрацию президента, губернаторов – всех, кто отвечает за социально-экономическое развития страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)