ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко на большом совещании обсудил с чиновниками развитие экономики Беларуси

21.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От инвестпрограмм до агротуризма – темы, которые сегодня обсуждались на большом совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает «МИР 24».

Пригласили руководство Совмина, администрацию президента, губернаторов – всех, кто отвечает за социально-экономическое развитие страны. Обсудили проект государственной инвестиционной программы на следующий год. Это строительство 130 объектов: учреждения образования, здравоохранения, спорта на сумму более 200 миллионов долларов. Президент отметил, что для страны это не такие большие деньги, но важен подход – целесообразный, эффективный и справедливый. Это касается и коммерческих проектов.

«Свободных, шальных денег нет, тем более для тех объектов, которые сами должны приносить доход. А любое затягивание сроков их реализации – это финансовые потери, которые кто-то будет вынужден оплатить. То есть обязательно достроить то, что начали. Если это невозможно, отсрочить хотя бы на год. Потому что этот год абсолютно неопределенный. Никто из членов правительства мне не скажет, какой будет год. Поэтому рисковать нельзя», –отметил белорусский лидер.

Также на совещании рассмотрели вопросы развития агроэкотуризма. Развивается это направление активно, но неравномерно. Необходимо провести ревизию агроусадеб. Кроме того, президент потребовал обратить внимание на пересмотр механизма уплаты налогов индивидуальными предпринимателями.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На мероприятие пригласили руководство Совмина, администрацию президента, губернаторов – всех, кто отвечает за социально-экономическое развития страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ангела Меркель призвала освободить Алексея Навального
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by