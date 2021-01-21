Лукашенко на большом совещании обсудил с чиновниками развитие экономики Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От инвестпрограмм до агротуризма – темы, которые сегодня обсуждались на большом совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает «МИР 24».

Пригласили руководство Совмина, администрацию президента, губернаторов – всех, кто отвечает за социально-экономическое развитие страны. Обсудили проект государственной инвестиционной программы на следующий год. Это строительство 130 объектов: учреждения образования, здравоохранения, спорта на сумму более 200 миллионов долларов. Президент отметил, что для страны это не такие большие деньги, но важен подход – целесообразный, эффективный и справедливый. Это касается и коммерческих проектов.

«Свободных, шальных денег нет, тем более для тех объектов, которые сами должны приносить доход. А любое затягивание сроков их реализации – это финансовые потери, которые кто-то будет вынужден оплатить. То есть обязательно достроить то, что начали. Если это невозможно, отсрочить хотя бы на год. Потому что этот год абсолютно неопределенный. Никто из членов правительства мне не скажет, какой будет год. Поэтому рисковать нельзя», –отметил белорусский лидер.

Также на совещании рассмотрели вопросы развития агроэкотуризма. Развивается это направление активно, но неравномерно. Необходимо провести ревизию агроусадеб. Кроме того, президент потребовал обратить внимание на пересмотр механизма уплаты налогов индивидуальными предпринимателями.