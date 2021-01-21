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Байден собирается обратить вспять все усилия Трампа – Иоффе

21.01.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Байден собирается обратить вспять все усилия Трампа – Иоффе

Джо Байден официально стал 46-м президентом США 20 января. В своей первой речи он говорил о возвращении демократии в США, а также о единстве американской нации. 

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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О том, что интересного было в кулуарах церемонии в Вашингтоне, а также о том, чего ждать американцам от нового президента, по телефону из США радио Sputnik Беларусь рассказал политический эксперт Григорий Иоффе.

"Мы имеем новую администрацию, Байден собирается подписать 17 президентских декретов, чтобы обратить вспять целый ряд усилий Трампа. Он собирается открыть путь к гражданству для миллионов нелегальных эмигрантов. На инаугурации присутствовали и несколько бывших президентов, включая Барака Обаму, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона. Отъезд Трампа к себе домой сопровождался довольно издевательскими оскорбительными комментариями нескольких ведущих СМИ США", – отмечает собеседник радио Sputnik.

При этом он обращает внимание, что американская биржа сразу показала довольно хорошие результаты, причем как по индексам Dow Jones, так и по Nasdaq. Но администрации Байдена предстоит провести у "руля" США как минимум четыре года, напоминает он. Так что оценивать что-то пока рано.

Подробнее об инаугурации Байдена и событиях, которые происходили вокруг нее, слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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На инаугурации 46-го президента США Джо Байдена присутствовали многие бывшие лидеры страны, в том числе Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама, подчеркивает...
 
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