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На гомельчанку составили протокол за фото с партийным флагом в телефоне — у нее прошел обыск

21.01.2021 17:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Советский РОВД Гомеля 20 января были доставлены супруги Наталья Юшкина и Вадим Васильев. Дома у них прошел осмотр, в ходе которого милиционеры изъяли технику, телефоны и небольшие флажки с символикой зарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Грамада).

 

На гомельчанку составили протокол за фото с партийным флагом в телефоне — у нее прошел обыск
Фото: соцмальные сети.

 

Как сообщила БелаПАН Наталья Юшкина, ее задержали на улице и показали санкцию прокурора на «осмотр помещения». После осмотра женщину доставили в Советский РОВД, где «опрашивали» с 14 до 22 часов.

Сначала мне предъявили, что я якобы фотографировалась с флагом возле озера. Но это «не доказали» и начали рыться в телефоне. Там нашли фотографию, где я стою с партийным флагом у елки. Составили протокол по 23.34 КоАП — незаконное пикетирование. Мне угрожали, что меня и мужа завезут в ИВС, а детей заберут. Детям — полтора года и 12 лет. Также у меня нашли открытку от политического узника Сергея Тихановского и упрекали этим. Мол, вот почему вы пишете политзаключенным и помогаете им, а не помогаете детям в детдоме», — сообщила Юшкина.

В этот же день в Советский РОВД на «опрос» был доставлен ее муж Вадим Васильев. «Они задавали вопросы о БСДП (Грамада), что-то искали в моем телефоне, а потом сказали: «Сдай хоть кого-нибудь — и пойдешь домой вместо ИВС». Методы были какие-то примитивные», — сказал Васильев.

Ближе к 23.00 его отпустили.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Советский РОВД Гомеля 20 января были доставлены супруги Наталья Юшкина и Вадим Васильев. Дома у них прошел осмотр, в ходе которого милиционеры изъяли технику,...
 
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