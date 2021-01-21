Samsung приступает к массовому производству 90-Гц OLED-дисплеев для ноутбуков

Источник материала: Onliner

Samsung Display приступает к массовому производству 90-Гц OLED-дисплеев для ноутбуков. Компания смогла решить проблемы с высоким энергопотреблением и замыливанием картинки, характерным для таких «лэптопных» матриц в прошлом. Пока конкретные объемы и покупатели новых OLED-матриц не озвучены: говорят о «большом количестве» и «разных производителях».

В первых поставках планируется отгружать 14-дюймовые матрицы, производство которых стартует в марте 2021 года.

Сегодня в большинстве ноутбуков устанавливают 60-Гц дисплеи. На их фоне 90-Гц OLED-экраны будут выглядеть заметным шагом вперед — при обеспечении поддержки остальным железом ноутбуков и, в частности, высокопроизводительных видеокарт.