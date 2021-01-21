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Samsung приступает к массовому производству 90-Гц OLED-дисплеев для ноутбуков
Источник материала: Onliner
Samsung Display
В первых поставках планируется отгружать 14-дюймовые матрицы, производство которых стартует в марте 2021 года.
Сегодня в большинстве ноутбуков устанавливают 60-Гц дисплеи. На их фоне 90-Гц OLED-экраны будут выглядеть заметным шагом вперед — при обеспечении поддержки остальным железом ноутбуков и, в частности, высокопроизводительных видеокарт.
13.3" 2560 x 1600 IPS, Apple M1 3200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
15.6" 1920 x 1080 IPS, AMD Ryzen 5 3550H 2100 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 ГБ, без ОС, цвет крышки черный
13.3" 2560 x 1600 IPS, Apple M1 3200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
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Samsung Display приступает к массовому производству 90-Гц OLED-дисплеев для ноутбуков. Компания смогла решить проблемы с высоким энергопотреблением и замыливанием...
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