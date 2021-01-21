Отца семерых детей, у которого висят красно-белые жалюзи на окне, оштрафовали на 870 рублей

Источник материала: Onliner

Окружающая реальность напрочь отбивает у белорусов способность удивляться. Все более абсурдные события становятся для нас повседневностью. Не успели мы осмыслить решение суда в отношении минчанки, посмевшей ходить в штанах с красно-белыми лампасами, как в суде рассмотрели дело белоруса, вероломно повесившего в доме красно-белые жалюзи. Сам Сергей Мельянец говорит, что цвета жалюзи символизируют для него важные христианские истины: праведность (белый), которую человек получает от Бога благодаря пролитой крови Христа (красный). «Если человек носит крестик на шее — это несанкционированное массовое мероприятие для демонстрации своих убеждений?» — задается вопросом Сергей. Отец семерых детей исповедует баптизм, но не скрывает своей стороны в общественно-политическом конфликте.





Сегодня в суде Минского района слушалось дело Сергея Мельянца по знаменитой ст. 23.34 КоАП. Судья Виктор Шевцов признал его виновным и оштрафовал на 30 «базовых». По актуальным расценкам это 870 рублей. Вину Сергей не признал.

Статья 23.34 ему до боли знакома. Многодетного отца уже судили по ней за события 10 августа. А 15 декабря к Сергею снова пришли из милиции и «посоветовали» снять красно-белые жалюзи с окна. В тот раз протокол по 23.34 составлен не был.





— Семья была в стрессе. Что делать? Снимать? Но это выглядит как... предательство, что ли. Да и с чего я должен в своем доме слушаться каких-то типов, какие мне жалюзи вешать на окна? — рассказывает он. — Но и на неприятности нарываться не хотелось. Взяли бумагу формата А2. На двух листах вырезали круги по центру, а на еще двух — круг покрасили в красный. Получился флаг Японии. Страна восходящего солнца. Символично. Мы верим, что и над нашей страной взойдет Солнце правды, мира и любви. Ну и, вдобавок, иероглифы решили нанести. Выбрали: «Свобода», «Справедливость», «Путь самурая», «Бессмертие».





Не смотря на то, что жалюзи были видоизменены, 18 декабря милиция вновь нанесла визит Сергею. Модернизацию, которую он провел, назвали «попыткой замести следы» и на этот раз составили протокол по 23.34.

Сегодня состоялся уже второе судебное заседание по этому делу. После опроса судья, не удаляясь для вынесения решения, признал Сергея виновным.

— Суд изучил мою характеристику с места работы, свидетельства о рождении семи детей, — говорит Сергей. — Поинтересовался, где в Библии записано, что белый и красный цвет являются христианскими символами. Я процитировал ему текст из Писания. Но мне показалось, что ему это было неинтересно. В итоге судья зачитал решение, в котором не было ни слова про красно-белые жалюзи.