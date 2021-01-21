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Отца семерых детей, у которого висят красно-белые жалюзи на окне, оштрафовали на 870 рублей

21.01.2021 17:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Окружающая реальность напрочь отбивает у белорусов способность удивляться. Все более абсурдные события становятся для нас повседневностью. Не успели мы осмыслить решение суда в отношении минчанки, посмевшей ходить в штанах с красно-белыми лампасами, как в суде рассмотрели дело белоруса, вероломно повесившего в доме красно-белые жалюзи. Сам Сергей Мельянец говорит, что цвета жалюзи символизируют для него важные христианские истины: праведность (белый), которую человек получает от Бога благодаря пролитой крови Христа (красный). «Если человек носит крестик на шее — это несанкционированное массовое мероприятие для демонстрации своих убеждений?» — задается вопросом Сергей. Отец семерых детей исповедует баптизм, но не скрывает своей стороны в общественно-политическом конфликте.

Отца семерых детей, у которого висят красно-белые жалюзи на окне, оштрафовали на 870 рублей

Сегодня в суде Минского района слушалось дело Сергея Мельянца по знаменитой ст. 23.34 КоАП. Судья Виктор Шевцов признал его виновным и оштрафовал на 30 «базовых». По актуальным расценкам это 870 рублей. Вину Сергей не признал.

Статья  23.34 ему до боли знакома. Многодетного отца уже судили по ней за события 10 августа. А 15 декабря к Сергею снова пришли из милиции и «посоветовали» снять красно-белые жалюзи с окна. В тот раз протокол по 23.34 составлен не был.

Отца семерых детей, у которого висят красно-белые жалюзи на окне, оштрафовали на 870 рублей

— Семья была в стрессе. Что делать? Снимать? Но это выглядит как... предательство, что ли. Да и с чего я должен в своем доме слушаться каких-то типов, какие мне жалюзи вешать на окна? — рассказывает он. — Но и на неприятности нарываться не хотелось. Взяли бумагу формата А2. На двух листах вырезали круги по центру, а на еще двух — круг покрасили в красный. Получился флаг Японии. Страна восходящего солнца. Символично. Мы верим, что и над нашей страной взойдет Солнце правды, мира и любви. Ну и, вдобавок, иероглифы решили нанести. Выбрали: «Свобода», «Справедливость», «Путь самурая», «Бессмертие».

Отца семерых детей, у которого висят красно-белые жалюзи на окне, оштрафовали на 870 рублей

Не смотря на то, что жалюзи были видоизменены, 18 декабря милиция вновь нанесла визит Сергею. Модернизацию, которую он провел, назвали «попыткой замести следы» и на этот раз составили протокол по 23.34.

Сегодня состоялся уже второе судебное заседание по этому делу. После опроса судья, не удаляясь для вынесения решения, признал Сергея виновным.

— Суд изучил мою характеристику с места работы, свидетельства о рождении семи детей, — говорит Сергей. — Поинтересовался, где в Библии записано, что белый и красный цвет являются христианскими символами. Я процитировал ему текст из Писания. Но мне показалось, что ему это было неинтересно. В итоге судья зачитал решение, в котором не было ни слова про красно-белые жалюзи.

 
 
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Окружающая реальность напрочь отбивает у белорусов способность удивляться. Все более абсурдные события становятся для нас повседневностью. Не успели мы...
 
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