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Отца семерых детей все-таки оштрафовали за БЧБ-жалюзи

21.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Суд Минского района признал Сергея Мельянца по статье 23.34 и оштрафовал на 30 «базовых» — то есть 870 рублей. Вину отец семерых детей не признал.

Отца семерых детей все-таки оштрафовали за БЧБ-жалюзи

Фото Онлайнер

21 января состоялось уже второе судебное заседание по этому делу, пишет Онлайнер. После опроса судья Виктор Шевцов, не удаляясь для вынесения решения, признал жителя из Прилесья виновным.

— Суд изучил мою характеристику с места работы, свидетельства о рождении семи детей, — говорит Сергей Мельянец. — Поинтересовался, где в Библии записано, что белый и красный цвет являются христианскими символами. Я процитировал ему текст из Писания. Но мне показалось, что ему это было неинтересно. В итоге судья зачитал решение, в котором не было ни слова про красно-белые жалюзи.

 
 
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Суд Минского района признал Сергея Мельянца по статье 23.34 и оштрафовал на 30 «базовых» — то есть 870 рублей. Вину отец семерых детей не признал.
 
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