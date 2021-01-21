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Отца семерых детей все-таки оштрафовали за БЧБ-жалюзи
21.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Суд Минского района признал Сергея Мельянца по статье 23.34 и оштрафовал на 30 «базовых» — то есть 870 рублей. Вину отец семерых детей не признал.
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21 января состоялось
— Суд изучил мою характеристику с места работы, свидетельства о рождении семи детей, — говорит Сергей Мельянец. — Поинтересовался, где в Библии записано, что белый и красный цвет являются христианскими символами. Я процитировал ему текст из Писания. Но мне показалось, что ему это было неинтересно. В итоге судья зачитал решение, в котором не было ни слова про красно-белые жалюзи.
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Суд Минского района признал Сергея Мельянца по статье 23.34 и оштрафовал на 30 «базовых» — то есть 870 рублей. Вину отец семерых детей не признал.
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