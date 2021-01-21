ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Москве тестируют летающее такси, способное преодолевать до 100 км

21.01.2021 17:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Испытания дрона-такси проходят в помещении Малой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники» в Москве. Беспилотник, способный доставлять пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 км, разработала компания-участник Московского инновационного кластера, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.


Фото: @aero_junky, instagram.com

«Испытания перспективного беспилотника в „Лужниках“ проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках», — сказала заместитель мэра города Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба.

Она отметила, что различные проекты в сфере городской аэромобильности сейчас испытывают во многих мировых мегаполисах, в частности, в Сингапуре, Дубае, Гонконге, Сеуле и Барселоне. В Москве тестирование проходит прототип, разработанный стартапом «Ховер». Компания основана изобретателем и бизнесменом Александром Атамановым и является участником Московского инновационного кластера, а также резидентом инновационного центра «Сколково». Группа инженеров работает над беспилотным летательным аппаратом для городов с 2018 года.


Фото: @aero_junky, instagram.com

Габариты летательного аппарата (5 м на 1,6 м) сопоставимы с размерами автомобиля. Он может взлетать на высоту 150 м и садиться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу. Дрон рассчитан на двух пассажиров, максимальная грузоподъемность — 300 кг, а скорость — 200 км/ч. Как отмечают разработчики, благодаря компактным размерам, малошумному электродвигателю, пассажирским и грузовым качествам он отлично подойдет для эксплуатации именно в городской среде.


Фото: @aero_junky, instagram.com

На Малой спортивной арене «Лужники» инженеры, по данным пресс-службы, проверяют работу всех систем дрона, тестируют режим lift & cruise (когда за взлет, посадку и горизонтальный полет отвечают разные группы двигателей), а также срабатывание парашюта. Помимо этого, совершенствуется система централизованного управления, основанная на технологии искусственного интеллекта. Она прокладывает оптимальные маршруты, самостоятельно управляет аппаратом и следит за безопасностью полета. Поднимаясь на высоту шесть-десять метров, прототип фиксирует все показатели и записывает их для последующего анализа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Габариты летательного аппарата сопоставимы с размерами автомобиля, он может взлетать на высоту 150 м и садиться на стандартное парковочное место.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вугоршчына першая ў Эўразьвязе ўхваліла расейскую вакцыну ад каранавірусу Sputnik V
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by