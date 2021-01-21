В Москве тестируют летающее такси, способное преодолевать до 100 км

Источник материала: Tut.by

Испытания дрона-такси проходят в помещении Малой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники» в Москве. Беспилотник, способный доставлять пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 км, разработала компания-участник Московского инновационного кластера, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.



Фото: @aero_junky, instagram.com

«Испытания перспективного беспилотника в „Лужниках“ проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках», — сказала заместитель мэра города Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба.

Она отметила, что различные проекты в сфере городской аэромобильности сейчас испытывают во многих мировых мегаполисах, в частности, в Сингапуре, Дубае, Гонконге, Сеуле и Барселоне. В Москве тестирование проходит прототип, разработанный стартапом «Ховер». Компания основана изобретателем и бизнесменом Александром Атамановым и является участником Московского инновационного кластера, а также резидентом инновационного центра «Сколково». Группа инженеров работает над беспилотным летательным аппаратом для городов с 2018 года.



Фото: @aero_junky, instagram.com

Габариты летательного аппарата (5 м на 1,6 м) сопоставимы с размерами автомобиля. Он может взлетать на высоту 150 м и садиться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу. Дрон рассчитан на двух пассажиров, максимальная грузоподъемность — 300 кг, а скорость — 200 км/ч. Как отмечают разработчики, благодаря компактным размерам, малошумному электродвигателю, пассажирским и грузовым качествам он отлично подойдет для эксплуатации именно в городской среде.



Фото: @aero_junky, instagram.com

На Малой спортивной арене «Лужники» инженеры, по данным пресс-службы, проверяют работу всех систем дрона, тестируют режим lift & cruise (когда за взлет, посадку и горизонтальный полет отвечают разные группы двигателей), а также срабатывание парашюта. Помимо этого, совершенствуется система централизованного управления, основанная на технологии искусственного интеллекта. Она прокладывает оптимальные маршруты, самостоятельно управляет аппаратом и следит за безопасностью полета. Поднимаясь на высоту шесть-десять метров, прототип фиксирует все показатели и записывает их для последующего анализа.