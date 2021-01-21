Источник материала: Хартия'97

Бастующие шахтеры — «Беларуськалию»: Требуем выполнения наших требований 21.01.2021, 17:33

Участники стачки добиваются освобождения политзаключенных, отставки Лукашенко и проведения свободных выборов.

Бастующие шахтеры ответили на пресс-релиз администрации ОАО «Беларуськалий» . Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!» .

– Мы, участники стачки, не может согласиться с позицией гендиректора Головатого Ивана о принятие на работу всех стачечников, так сказать, с чистого листа. Уход в стачку для всех нас является единственным способом выражением своей гражданской позиции относительно происходящего в стране и на предприятие. Мы не согласны с формулировкой «принять на работу», так как никто из нас не писал заявление на увольнение и не совершал намеренных прогулов. Прекращение выполнения трудовых обязанностей носило вынужденный характер. Требуем восстановить каждого уволенного участника стачки на своем рабочем месте и незамедлительно начать выполнение выдвинутых ранее требований стачечного комитета, после которых участники стачки смогут спокойно приступить к своим трудовым обязанностям.

Напомним, участники стачки добиваются освобождения политзаключенных, отставки Лукашенко и проведения свободных выборов.

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