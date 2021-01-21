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Ангела Меркель призвала освободить Алексея Навального

21.01.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ангела Меркель призвала освободить Алексея Навального

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  • 21.01.2021, 17:01
Ангела Меркель призвала освободить Алексея Навального
Ангела Меркель
Фото: AFP

Канцлер Германии поддержала российского оппозиционного политика.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала российские власти освободить российского оппозиционного политика Алексея Навального. «Конечно, я требую немедленно освободить господина Навального. Федеральное правительство считает, что это было бы правильным. И очень срочно», - ответила Меркель на вопрос DW на пресс-конференции в Берлине в четверг, 21 января.

Отравление и арест Алексея Навального

Алексей Навальный в августе был отравлен в России запрещенным боевым отравляющим веществом из группы «Новичок» и затем перевезен на лечение в Германию. После курса реабилитации он 17 января вернулся в Россию и сразу же был задержан , а затем арестован на 30 суток. Представители ФСИН заявили, что оппозиционер находился в розыске за нарушение условного срока наказания по делу «Ив Роше».

Навальный обвиняет в попытке своего убийства президента РФ Владимира Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Более 50 стран - участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) призвали Россию расследовать отравление политика. Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников ФСБ, вероятно, причастных к отравлению. Власти РФ отрицают все обвинения. ЕС и Великобритания ввели санкции за отравление Навального. С призывом к его освобождению выступили ЕС, НАТО, Германия, США и другие страны.

На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал Навального до 15 февраля. Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Штабы Навального по всей стране готовят митинги 23 января.

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Канцлер Германии поддержала российского оппозиционного политика.
 
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