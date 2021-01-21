Источник материала: Хартия'97

БТ оставят без «Евровидения»? 4 21.01.2021, 16:44

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Белорусский фонд культурной солидарности направил запрос в Европейского вещательного союза.

Белорусский фонд культурной солидарности (БФКС) начал кампанию по исключению Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза (EBU). Также БФКС хочет лишить БТ прав на участие и трансляцию конкурса «Евровидение», сообщает euroradio.pl .

Соответствующее письмо направлено в офис Европейского вещательного союза в Женеву.

В своем посте в Фейсбуке представитель фонда Сергей Будкин объяснил , что они не хотят лишить Беларусь «Евровидения».

«Мы хотим добиться того, чтобы Белтелерадиокомпания не имела отношения ко всему тому, что носит название «европейский», так как это здание находится не на территории Европы. Он на территории Зла.

БТ на сегодня — это не медиа, а инструмент политического давления и пропаганды, с помощью которого в обществе разжигается вражда. Они увольняют своих сотрудников просто за пост в сетях, разрывают контракты за выражение своей гражданской позиции, как случилось с победителями национального отбора к «Евровидению-2020» VAL.musicproject. А тех, кто еще остался работать, держат в страхе», — пишет Будкин.

Он напоминает, что руководитель БТ Иван Эйсмонт уже попал в «черный список» ЕС, куда внесли людей, причастных к фальсификации выборов в Беларуси и ответственных за необоснованные репрессии. Между тем Эйсмонт руководит белорусской делегацией на Eurovision Song Contest. А на 15 марта в Роттердаме назначена встреча глав национальных делегаций, куда, вероятно, поедет и руководитель БТ.

Цель кампании фонда культурной солидарности, как поясняет Будкин, — не допустить участия представителей БТ на встрече в Роттердаме. А в идеале — исключение Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза.

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