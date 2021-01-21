Жителя Могилева осудили на год «химии» за то, что разбросал саморезы возле зданий УВД и КГК

Суд Ленинского района Могилева 21 января приговорил 50-летнего Сергея Базука к году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитный телеграм-канал MAYDAY.



Сергей Базук. Фото: t.me/MAYDAYhr.

Базука судили за хулиганство по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса. Его обвинили в том, что 26 октября и 11 ноября прошлого года он разбросал саморезы на служебных стоянках возле зданий ГУБОПиК, УВД и КГК. Потерпевшим признан сотрудник КГК — ему пришлось ехать на шиномонтаж из-за пробитого колеса.

В суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Нанесенный ущерб в 30 рублей он компенсировал.

Гособвинитель запросил для Базука полтора года лишения свободы в условиях общего режима.

Процесс вела судья Оксана Ратникова.

Базука освободили в зале суда.