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Жителя Могилева осудили на год «химии» за то, что разбросал саморезы возле зданий УВД и КГК
Источник материала: Навiны
Суд Ленинского района Могилева 21 января приговорил 50-летнего Сергея Базука к году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, сообщает
Базука судили за хулиганство по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса. Его обвинили в том, что 26 октября и 11 ноября прошлого года он разбросал саморезы на служебных стоянках возле зданий ГУБОПиК, УВД и КГК. Потерпевшим признан сотрудник КГК — ему пришлось ехать на шиномонтаж из-за пробитого колеса.
В суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Нанесенный ущерб в 30 рублей он компенсировал.
Гособвинитель запросил для Базука полтора года лишения свободы в условиях общего режима.
Процесс вела судья Оксана Ратникова.
Базука освободили в зале суда.
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Суд Ленинского района Могилева 21 января приговорил 50-летнего Сергея Базука к году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа,...
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