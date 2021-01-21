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Жителя Могилева осудили на год «химии» за то, что разбросал саморезы возле зданий УВД и КГК

21.01.2021 17:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Ленинского района Могилева 21 января приговорил 50-летнего Сергея Базука к году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитный телеграм-канал MAYDAY.

 

Жителя Могилева осудили на год «химии» за то, что разбросал саморезы возле зданий УВД и КГК
Сергей Базук. Фото: t.me/MAYDAYhr.

 

Базука судили за хулиганство по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса. Его обвинили в том, что 26 октября и 11 ноября прошлого года он разбросал саморезы на служебных стоянках возле зданий ГУБОПиК, УВД и КГК. Потерпевшим признан сотрудник КГК — ему пришлось ехать на шиномонтаж из-за пробитого колеса.

В суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Нанесенный ущерб в 30 рублей он компенсировал.

Гособвинитель запросил для Базука полтора года лишения свободы в условиях общего режима.

Процесс вела судья Оксана Ратникова.

Базука освободили в зале суда.

 
Теги: Могилев
 
 
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Суд Ленинского района Могилева 21 января приговорил 50-летнего Сергея Базука к году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа,...
 
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