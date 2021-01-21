Минские квартиры стали покупать намного реже. А что с ценами?

Источник материала: Onliner

В 4-м квартале 2020 года было совершено всего 2170 сделок купли-продажи. Это самый низкий квартальный показатель за последние 6 лет (значение ниже было отмечено в 1-м квартале 2015 года — 2052 сделки купли-продажи). Если сравнивать с предыдущими периодами, то количество сделок в 4-м квартале на 22,7% меньше, чем в 3-м квартале 2020 года, и на 40,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Такая информация появилась на сайте «Национального кадастрового агентства».





Согласно статистике, в декабре 2020 года зафиксировано значительное увеличение количества сделок купли-продажи по сравнению с предыдущими месяцами. Так, в декабре было совершено 837 сделок (без учета долей и комнат). Это на 24,9% больше, чем в ноябре 2020 года, однако на 27,0% меньше, чем в декабре 2019 года. Стоит отметить, что количество сделок может увеличиться еще на 15—20% за счет дозарегистрированных в январе сделок, совершенных в декабре.

Первичный рынок





По итогам 4-го квартала 2020 года средняя цена квадратного метра однокомнатной квартиры на первичном рынке установилась на уровне 1350 USD/кв. м (-2,2% по отношению к 3-му кварталу 2020 года), продолжив тенденцию к снижению. В целом по сравнению с 1-м кварталом 2020 года средняя цена снизилась на 11%, по сравнению с 4-м кварталом 2019 года — на 6%.

Подробнее стоит сказать про двухкомнатные и трехкомнатные квартиры на «первичке». На протяжении 1—3-го квартала средние цены снижались от 6 до 13% за квартал. Однако в 4-м квартале средние цены выросли до уровня средних цен на однокомнатные квартиры — 1340 USD/кв. м для двухкомнатных квартир и 1330 USD/кв. м для трехкомнатных квартир. Однако стоит отметить, что в 4-м квартале было совершено всего 29 релевантных сделок для двушек и 13 сделок для трешек (против 204 сделок с однокомнатными квартирами). Сказать, что эти цены отражают реальную стоимость двухкомнатных и трехкомнатных квартир на первичном рынке, нельзя, так как довольно малое количество сделок не позволяет в полной мере судить об уровне цен в этих сегментах.

Вторичный рынок





На вторичном рынке в 4-м квартале 2020 года зафиксировано снижение цен на все типы квартир.

В долларовом выражении средняя цена квадратного метра на однокомнатные квартиры снизилась на 3,5% по отношению к 3-му кварталу и установилась на уровне 1360 USD/кв. м, на двухкомнатные цена снизилась на 3,2% и составила 1220 USD/кв. м, на трехкомнатные снижение составило 3,4% и как итог — 1150 USD/кв. м.

Итоги года по количеству сделок в Минске

В Минске по итогам 2020 года было совершено 11 164 сделки купли-продажи — самый низкий показатель за последние 7 лет (значение ниже было отмечено в 2014 году — 11 134 сделки). Это на 15,2% меньше, чем за 2019 год.



