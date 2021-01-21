СМИ: шлем виртуальной реальности от Apple получит вентилятор и будет из ткани

Источник материала: Onliner

Apple работает над собственным шлемом виртуальной реальности уже некоторое время — о проекте регулярно рассказывают, однако никакой конкретики, а сама компания, конечно, хранит тайну. По данным Bloomberg, проект не забыт и находится в активной фазе разработки. Якобы запуск устройства, которое фигурирует под кодовым обозначением N301, может состояться уже в 2022 году.

Чтобы обеспечить производительность системы, которая не будет нуждаться в дополнительном оборудовании, в Apple проектируют очередной процессор — он, судя по всему, должен обойти недавний и пока непобедимый M1 для новых «яблочных» компьютеров.

В Apple столкнулись с рядом преград, основные — вес (в том числе из-за аккумуляторов) и размеры прототипов. Чтобы снизить вес, инженеры якобы предложили использовать ткань для корпуса или его элементов. Кроме того, что достаточно неожиданно для Apple, в системе охлаждения будет применяться кулер.

Испытания нескольких прототипов проводятся, в некоторых случаях предлагалось использовать внешние камеры для отслеживания движений пользователя. По габаритам N301 походит на Oculus Quest.

Шлем рассматривают как нишевый и весьма дорогой продукт с прогнозами по продажам менее 200 тыс. в год.