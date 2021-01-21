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СМИ: шлем виртуальной реальности от Apple получит вентилятор и будет из ткани

21.01.2021 17:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple работает над собственным шлемом виртуальной реальности уже некоторое время — о проекте регулярно рассказывают, однако никакой конкретики, а сама компания, конечно, хранит тайну. По данным Bloomberg, проект не забыт и находится в активной фазе разработки. Якобы запуск устройства, которое фигурирует под кодовым обозначением N301, может состояться уже в 2022 году.

Чтобы обеспечить производительность системы, которая не будет нуждаться в дополнительном оборудовании, в Apple проектируют очередной процессор — он, судя по всему, должен обойти недавний и пока непобедимый M1 для новых «яблочных» компьютеров.

В Apple столкнулись с рядом преград, основные — вес (в том числе из-за аккумуляторов) и размеры прототипов. Чтобы снизить вес, инженеры якобы предложили использовать ткань для корпуса или его элементов. Кроме того, что достаточно неожиданно для Apple, в системе охлаждения будет применяться кулер.

Испытания нескольких прототипов проводятся, в некоторых случаях предлагалось использовать внешние камеры для отслеживания движений пользователя. По габаритам N301 походит на Oculus Quest.

Шлем рассматривают как нишевый и весьма дорогой продукт с прогнозами по продажам менее 200 тыс. в год.

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Apple работает над собственным шлемом виртуальной реальности уже некоторое время — о проекте регулярно рассказывают, однако никакой конкретики, а сама компания,...
 
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