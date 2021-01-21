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СМИ: шлем виртуальной реальности от Apple получит вентилятор и будет из ткани
Источник материала: Onliner
Apple работает над собственным шлемом виртуальной реальности уже некоторое время — о проекте регулярно рассказывают, однако никакой конкретики, а сама компания, конечно, хранит тайну. По
Чтобы обеспечить производительность системы, которая не будет нуждаться в дополнительном оборудовании, в Apple проектируют очередной процессор — он, судя по всему, должен обойти недавний и пока непобедимый M1 для новых «яблочных» компьютеров.
В Apple столкнулись с рядом преград, основные — вес (в том числе из-за аккумуляторов) и размеры прототипов. Чтобы снизить вес, инженеры якобы предложили использовать ткань для корпуса или его элементов. Кроме того, что достаточно неожиданно для Apple, в системе охлаждения будет применяться кулер.
Испытания нескольких прототипов проводятся, в некоторых случаях предлагалось использовать внешние камеры для отслеживания движений пользователя. По габаритам N301 походит на Oculus Quest.
Шлем рассматривают как нишевый и весьма дорогой продукт с прогнозами по продажам менее 200 тыс. в год.
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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Apple работает над собственным шлемом виртуальной реальности уже некоторое время — о проекте регулярно рассказывают, однако никакой конкретики, а сама компания,...
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