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В России автовоз с новыми Lada Vesta попал в ДТП. Что будет с машинами?
Источник материала: Onliner
Возле Нижнего Тагила автовоз Mercedes, который перевозил партию новых Lada Vesta, вылетел в кювет. По данным ГИБДД, водитель большегруза не справился с управлением во время обгона.
Машины везли с завода к дилеру в Нижний Тагил. За рулем автовоза находился 51-летний мужчина с большим стажем вождения (более 30 лет). В момент ДТП водитель был трезв, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения он не привлекался.
Никто из людей не пострадал. Грузовик не задел другие машины. Российских журналистов волнует вопрос: что теперь будет с «Ладами»? Машины получили серьезные повреждения. Сейчас начато расследование инцидента, решение о судьбе машин будет принято позже. Если груз был застрахован, как обычно делается в случае с новыми авто, то легковушки, вероятно, отправят в утиль (хотелось бы в это верить). Хотя не исключен вариант восстановления автомобилей и продажи по сниженной цене.
Впрочем, насколько мы знаем, бывают случаи, когда поврежденные на автовозе машины позже продают под видом новых.
Как вы думаете, что сделают с этими Lada Vesta после восстановления?
Чтобы сделать свой выбор,
красный, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
оранжевый, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
серый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Возле Нижнего Тагила автовоз Mercedes, который перевозил партию новых Lada Vesta, вылетел в кювет. По данным ГИБДД, водитель большегруза не справился с управлением во время...
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