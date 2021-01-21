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В России автовоз с новыми Lada Vesta попал в ДТП. Что будет с машинами?

21.01.2021 17:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Возле Нижнего Тагила автовоз Mercedes, который перевозил партию новых Lada Vesta, вылетел в кювет. По данным ГИБДД, водитель большегруза не справился с управлением во время обгона. 

Машины везли с завода к дилеру в Нижний Тагил. За рулем автовоза находился 51-летний мужчина с большим стажем вождения (более 30 лет). В момент ДТП водитель был трезв, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения он не привлекался.

В России автовоз с новыми Lada Vesta попал в ДТП. Что будет с машинами?

Никто из людей не пострадал. Грузовик не задел другие машины. Российских журналистов волнует вопрос: что теперь будет с «Ладами»? Машины получили серьезные повреждения. Сейчас начато расследование инцидента, решение о судьбе машин будет принято позже. Если груз был застрахован, как обычно делается в случае с новыми авто, то легковушки, вероятно, отправят в утиль (хотелось бы в это верить). Хотя не исключен вариант восстановления автомобилей и продажи по сниженной цене.

Впрочем, насколько мы знаем, бывают случаи, когда поврежденные на автовозе машины позже продают под видом новых.

Как вы думаете, что сделают с этими Lada Vesta после восстановления?

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LADA Vesta I sw, 2018 г.в., 24 000 км
красный, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
24 121 р.
9500$ / 7818€
LADA Vesta I CROSS, 2018 г.в., 54 000 км
оранжевый, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
22 725 р.
8950$ / 7366€
LADA Vesta I SW, 2018 г.в., 27 000 км
серый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
23 994 р.
9450$ / 7777€
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Возле Нижнего Тагила автовоз Mercedes, который перевозил партию новых Lada Vesta, вылетел в кювет. По данным ГИБДД, водитель большегруза не справился с управлением во время...
 
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