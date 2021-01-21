В России автовоз с новыми Lada Vesta попал в ДТП. Что будет с машинами?

Источник материала: Onliner

Возле Нижнего Тагила автовоз Mercedes, который перевозил партию новых Lada Vesta, вылетел в кювет. По данным ГИБДД, водитель большегруза не справился с управлением во время обгона.

Машины везли с завода к дилеру в Нижний Тагил. За рулем автовоза находился 51-летний мужчина с большим стажем вождения (более 30 лет). В момент ДТП водитель был трезв, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения он не привлекался.





Никто из людей не пострадал. Грузовик не задел другие машины. Российских журналистов волнует вопрос: что теперь будет с «Ладами»? Машины получили серьезные повреждения. Сейчас начато расследование инцидента, решение о судьбе машин будет принято позже. Если груз был застрахован, как обычно делается в случае с новыми авто, то легковушки, вероятно, отправят в утиль (хотелось бы в это верить). Хотя не исключен вариант восстановления автомобилей и продажи по сниженной цене.

Впрочем, насколько мы знаем, бывают случаи, когда поврежденные на автовозе машины позже продают под видом новых.

Как вы думаете, что сделают с этими Lada Vesta после восстановления?

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