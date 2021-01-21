554 квартиры и никаких машин во дворе. Что, как и за сколько построят в «Депо»?

Источник материала: Onliner

Троллейбусное депо в центре города — непозволительная роскошь и расточительство. Именно так посчитали минские власти еще в начале 2000-х и приманили ладным куском земли в границах улиц Красной — Киселева — проспекта Машерова российского инвестора. Правда, сотрудничество не задалось (для инвестора), и потревоженное было депо снова впало в спячку, ветшая на глазах и притягивая к себе внимание любителей «заброшки».

Летаргический сон участка в центре города прервался только в 2017-м, когда Минский городской центр недвижимости провел аукцион по продаже почти семи гектаров земли. Самый желанный лот столицы ушел с молотка за почти девять миллионов долларов. Приобретателем стала компания «А-100 Девелопмент», которая, что называется, купила и притаилась: участок простаивал вплоть до осени 2020-го. Все, что оставалось любопытствующим, — рассматривать рендеры и гадать, сколько же будет стоить квадратный метр в одной из лучших частей Минска.





Сегодня «А-100 Девелопмент», долгое время придерживавшаяся стратегии нераскрытия тайн, выложила все карты на стол.

Выяснилось, что работа над проектом началась в 2018 году с закрытого международного архитектурного конкурса. В нем приняли участие 3 британских бюро и несколько российских. Победителем стал архитектор Сергей Скуратов, который признается, что работать на старой площадке в центре города было очень сложно, но в тоже время интересно. В 2019-м концепция квартала была готова. Впрочем, завеса тайны по-прежнему витала над кварталом: окончательный вид и количество домов все время оставались секретом. Ясно было только то, что высоток за историческими сталинками не появится.

— Я очень рад и благодарен, что городские власти следят за этим моментом: высота зданий ограничена отметками 226 и 236 метров над уровнем мирового океана. И это при том, что сам участок в своих противоположных концах имеет отметки 200 и 213 метров (то есть, рельеф выразительный, с перепадом 13 метров, что дает возможность создать интересный, оригинальный квартал), — отмечает архитектор.

Теперь уже наверняка известно, что дома в «Депо» будут высотой максимум до семи этажей. Проект предусматривает два типа построек: «квадратики» с плоской кровлей и более классический вариант — вытянутую вверх постройку со скатной крышей. «Такая кровля дает возможность спроектировать двухуровневые квартиры с интересными архитектурными решениями и вариантами освещения», — комментируют в «А-100 Девелопмент».

В отделке фасадов будут использованы два основных цвета: мягкие оттенки бело-бежевого и для контраста — цвет традиционного красного кирпича.

Весь транспорт останется за пределами квартала и под землей.

— Природа — один из мощнейших факторов формирования среды. Это по сути будет населенный парк, — сделал акцент на озеленении Сергей Скуратов, который предупредил, что старые и больные деревья будут вырубаться, а на их место высаживаться взрослые, преимущественно вечнозеленые.

















Всего в новом квартале будет построено 57 тысяч квадратных метров жилья, также возведут одно офисное здание, дополнительно на первых этажах некоторых домов запроектированы коммерческие площади.

Российский архитектор, работающий в основном в Москве, также отметил, что белорусские строительные нормы застряли в прошлом. «Российские нормы шагнули далеко вперед в плане либерализации (не в ущерб качеству и безопасности), они приблизились к европейским. Работая в Минске, мы постарались сделать все, чтобы существующие нормы не ущемляли архитектуру и не снижали эксплуатационные качества», — посетовал создатель проекта.

В «Депо» будет организовано три заезда. Также в новом квартале заложена своя пешеходная улица с коммерческими объектами и небольшим искусственным прудом. Она будет доступна для всех — и жильцов, и «пришлых». Остальная территория окажется закрытой — только для собственников. Сообщаться различные закрытые участки будут посредством мостиков.

Любителям студий-пеналов в «Депо» делать нечего: самая маленькая квартира в жилом комплексе имеет площадь 55 «квадратов». Ее еще нужно дождаться, так как в первой очереди домов, которые будут сданы к 2022-му, самая скромная жилплощадь — 90 квадратных метров. При этом цена одного квадратного метра примерно 3500 по курсу (может немного варьироваться в обе стороны). В нагрузку к квартире идет машино-место в подземном паркинге, отказаться от покупки «домика» для авто нельзя, ставка — 30 000 в эквиваленте. Для понимания: пентхаус площадью 222 метра стоит 798 000 по курсу. В будущем компания обещает рассмотреть возможность строительства жилья с отделкой.





Такие цены могут перехватить дыхание у многих белорусов. Но директор компании Светлана Шевлик поясняет логику ценообразования:

— Сравнивать надо, к примеру, не с «Новой Боровой», а с чем-то соответствующим по уровню. В этом месте метр продается за 3500 и 4000 по курсу, в клубных домах рядом — все 5000 плюс. Вопрос, какое там качество. Плюс надо понимать, это архитектура от Скуратова, это определенный уровень.





Отвечая на вопрос, не страшно ли начинать строительство, когда вокруг эпидемиологическая и политическая трясина, Светлана не стала скрывать, что страшно и тревожно:

— Это сложный вопрос, негативных факторов хватает, и проект стартовал в сложный период. Но у нас есть обязательства (закончить весь квартал мы должны за пять лет, к июлю 2025-го), и мы всегда их выполняем. В любом случае надо понимать, что это объект недвижимости, ценность которого со временем будет только возрастать.