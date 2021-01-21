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Алимбекова заняла восьмое место в индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону
Источник материала: Tut.by
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла восьмое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.
Алимбекова допустила 2 (1+0+0+1) промаха и проиграла победительнице одну минуту и 52 секунды.
Анна Сола (1+1+1+0) стала 32-й, Ирина Кривко (1+0+2+0) — 42-й, Елена Кручинкина (2+1+2+2) — 72-й.
Победу же одержала Лиза Тереза Хаузер (0+0+1+0) из Австрии. Украинка Юлия Джима (0+0+0+0) выиграла серебро, Анаис Шевалье (0+0+0+1) стала третьей.
В общем зачете лидирует норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд. Динара Алимбекова поднялась на шестое место и возглавила молодежный зачет.
Елена Кручинкина — 26-я, Ирина Кривко — 38-я, Анна Сола — 42-я.
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла восьмое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.
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