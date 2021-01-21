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Алимбекова заняла восьмое место в индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону

21.01.2021 18:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла восьмое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.


Фото: Дарья Бурякина

Алимбекова допустила 2 (1+0+0+1) промаха и проиграла победительнице одну минуту и 52 секунды.

Анна Сола (1+1+1+0) стала 32-й, Ирина Кривко (1+0+2+0) — 42-й, Елена Кручинкина (2+1+2+2) — 72-й.

Победу же одержала Лиза Тереза Хаузер (0+0+1+0) из Австрии. Украинка Юлия Джима (0+0+0+0) выиграла серебро, Анаис Шевалье (0+0+0+1) стала третьей.

В общем зачете лидирует норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд. Динара Алимбекова поднялась на шестое место и возглавила молодежный зачет.

Елена Кручинкина — 26-я, Ирина Кривко — 38-я, Анна Сола — 42-я.

 
 
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла восьмое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.
 
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