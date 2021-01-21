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В Сети появилось фото документа об отказе в Беларуси от 2G-связи. Спросили оператора, так ли это

21.01.2021 18:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Instagram-профиле проекта koko_by несколько дней назад появилась «сториз» с фотографией документа, в котором говорится про возможность отказа от стандарта связи 2G в Беларуси. Разобрались в ситуации.


Сейчас этой «сториз» в профиле koko_by уже нет, но в Сети успели сделать ее скриншот. В сфотографированном документе «О переключении охраняемых объектов» говорится, что, «согласно указанию Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 31.07.2019 № 04−11/3395 „Об использовании стандарта GSM“, предельным сроком эксплуатации стандарта связи 2G определен 2022 год, начиная с которого данный стандарт связи планируется вывести из эксплуатации. На основании данного указания операторы сотовой подвижной электросвязи СООО „МТС“ и УП „А1“ до конца 2021 года осуществят поэтапный демонтаж оборудования стандарта 2G».

Далее организации, которой направили этот документ, предлагается приобрести охранное оборудование, совместимое для работы по волокно-оптическим линиям связи и/или каналам связи 3G.


В открытом доступе нет упомянутого документа. Однако в компании, которая поставляет охранное оборудование на белорусский рынок, нам неофициально пояснили, что все охранное оборудование работает на 2G, а, значит, грядет масштабная модернизация.

Что говорят в компании оператора

Мы обратились в пресс-службу оператора А1, который упоминается в документе, с просьбой прокомментировать появившейся в Сети документ. Приводим комментарий компании:

— A1 приветствует любые решения регулятора по отказу от устаревших технологий, в частности, по прекращению эксплуатации сетей стандарта GSM (2G) и постепенному переходу к массовому использованию новых поколений мобильной связи.

Со своей стороны А1 продолжает дальнейшее развитие и совершенствование существующей технологии 3G, характеристики которой существенно превосходят 2G, и которая обеспечивает весь спектр потребностей клиентов в качественных услугах связи. Компания выражает уверенность, что планируемая мера по отказу от использования сетей стандарта 2G станет существенным стимулирующим фактором в направлении развития в Беларуси новых более эффективных технологий связи, в частности, 5G.

 
 
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В сфотографированном документе «О переключении охраняемых объектов» говорится, что к 2022 году в Беларуси якобы откажутся от 2G-связи.
 
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