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Шахтеры, которые ушли в стачку, ответили на обещания «Беларуськалия» взять их обратно на работу

21.01.2021 18:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководство «Беларуськалия» готово снять дисциплинарные взыскания с работников предприятия и принять обратно уволенных, если они подадут соответствующее заявление. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. В ответ члены стачкома записали видеообращение, в котором не соглашаются с такой формулировкой, поскольку никто «не писал заявления на увольнение и не совершал намеренных прогулов». «Наша четкая твердая позиция звучит так: восстановить на прежнее рабочее место со снятием всех дисциплинарных взысканий и незамедлительно начать выполнять все требования стачкома. Это прекращение насилия, освобождение политзаключенных и новые честные выборы», — поясняет шахтер Юрий Корзун.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мы, участники стачки, не можем согласиться с позицией гендиректора «Беларуськалия» Головатого Ивана о принятии на работу всех стачечников, так сказать, с чистого листа, — говорится в видеообращении стачкома «Беларуськалия», опубликованном в телеграм-канале стачкома. — Уход в стачку является для нас всех единственным способом выражения своей гражданской позиции относительно происходящего в стране и на предприятии. Мы не согласны с формулировкой «принять на работу». Никто из нас не писал заявления на увольнение и не совершал намеренных прогулов. Прекращение выполнения трудовых обязанностей носило вынужденный характер. Требуем восстановить каждого уволенного участника стачки на своем рабочем месте и незамедлительно начать выполнение выдвинутых ранее требований стачкома, после которых участники стачки смогут спокойно приступить к своим трудовым обязанностям.

Шахтер Юрий Корзун, член стачечного комитета «Беларуськалия», полагает, что это заявление было сделано, чтобы «пустить пыль в глаза Yara и убедить ее подписать контракт».

— Формулировка «принять обратно на работу» нас не устраивает в корне. Получается, тем самым мы признаем, что якобы совершили какую-то глупость и снова просимся на предприятие. Но мы никакую глупость не совершали. Мы выступили с открытой позицией для того, чтобы, может быть, спасти чью-то жизнь, здоровье, чтобы прекратить насилие и пытки. Это не какое-то нарушение, за которое мы сейчас должны проситься принять нас обратно на работу. Кроме того, при такой формулировке непонятно, куда именно нас могут принять, — объясняет Юрий Корзун. — Наша четкая твердая позиция звучит так: восстановить на прежнее рабочее место со снятием всех дисциплинарных взысканий и незамедлительно начать выполнять все требования стачкома. Это прекращение насилия, освобождение политзаключенных и новые честные выборы.

 
 
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Руководство «Беларуськалия» готово снять дисциплинарные взыскания с работников предприятия и принять обратно уволенных, если они подадут соответствующее...
 
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