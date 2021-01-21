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Американское СМИ: российское оружие «Судного дня» оказалось ненужным
Источник материала: Tut.by
Ядерный подводный беспилотник «Посейдон» разрабатывается Россией, поскольку Москва не в состоянии создать современное «настоящее оружие». Об этом
По словам военного эксперта Кингстона Рейфа, концепция подобного ядерного беспилотника «гротескна и, объективно говоря, совершенно не нужна», поскольку для того, чтобы достичь берегов США, «Посейдону», стартующему с субмарины недалеко от материковой части России, потребуется около двух суток. «Какова ценность оружия, которое так долго добирается до своей цели?» — задается вопросом специалист.
По мнению военного эксперта Оуэна Коута, логика «Посейдона» носит политический характер, позволяющий России «создать иллюзию чего-то нового и значительного», тем самым сохраняя имидж ядерной сверхдержавы. «России становится все труднее делать это старомодным способом, создавая много реального оружия», — добавил специалист.
Военный эксперт Павел Лузин допустил, что под «Посейдоном» в действительности понимается комплекс исследовательских глубоководных работ, а сама по себе ядерная торпеда не является оружием. Военный эксперт Павел Подвиг, опрошенный американским журналом, отказался понимать логику оружия «Судного дня».
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«Какова ценность оружия, которое так долго добирается до своей цели?»
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