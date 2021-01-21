Американское СМИ: российское оружие «Судного дня» оказалось ненужным

Источник материала: Tut.by

Ядерный подводный беспилотник «Посейдон» разрабатывается Россией, поскольку Москва не в состоянии создать современное «настоящее оружие». Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на американский журнал Forbes .



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По словам военного эксперта Кингстона Рейфа, концепция подобного ядерного беспилотника «гротескна и, объективно говоря, совершенно не нужна», поскольку для того, чтобы достичь берегов США, «Посейдону», стартующему с субмарины недалеко от материковой части России, потребуется около двух суток. «Какова ценность оружия, которое так долго добирается до своей цели?» — задается вопросом специалист.

По мнению военного эксперта Оуэна Коута, логика «Посейдона» носит политический характер, позволяющий России «создать иллюзию чего-то нового и значительного», тем самым сохраняя имидж ядерной сверхдержавы. «России становится все труднее делать это старомодным способом, создавая много реального оружия», — добавил специалист.

Военный эксперт Павел Лузин допустил, что под «Посейдоном» в действительности понимается комплекс исследовательских глубоководных работ, а сама по себе ядерная торпеда не является оружием. Военный эксперт Павел Подвиг, опрошенный американским журналом, отказался понимать логику оружия «Судного дня».

В январе агентство ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли, сообщало, что до 2027 года Военно-морской флот (ВМФ) России получит третий носитель «Посейдонов». Ранее газета «Известия», ссылаясь на техническое задание на выполнение соответствующих работ, сообщила, что Россия в июне 2022 года завершит строительство береговой базы для «Посейдонов». В мае 2020 года РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщило, что «Посейдона» «в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов».