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Коктыш: как изменится мир при Байдене, и что такое белорусский суверенитет?
21.01.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
–
© Sputnik / Егор Еремов
– золото или
–
– белорусская модернизация и многовекторность – это не политический, а экономический вопрос?;
– что было бы в случае победы
– суверенитет Беларуси – это промышленное производство!
– новая книга Олега Григорьева "Эпоха роста" как альтернатива отживающим экономическим представлениям.
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