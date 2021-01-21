Коктыш: как изменится мир при Байдене, и что такое белорусский суверенитет?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

– вступление в должность 46-го президента США Джо Байдена: новая страница истории или возвращение на прежний курс Обамы?

– золото или криптовалюты : немного об экономическом будущем финансовых систем, и куда "встроиться" Беларуси;

– Всебелорусское народное собрание должно осуществить те институциональные изменения, за которые боролся протест?

– белорусская модернизация и многовекторность – это не политический, а экономический вопрос?;

– что было бы в случае победы белорусского протеста ?;

– суверенитет Беларуси – это промышленное производство!

– новая книга Олега Григорьева "Эпоха роста" как альтернатива отживающим экономическим представлениям.

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