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Коктыш: как изменится мир при Байдене, и что такое белорусский суверенитет?

21.01.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

вступление в должность 46-го президента США Джо Байдена: новая страница истории или возвращение на прежний курс Обамы? 

© Sputnik / Егор Еремов
Куда направят инвестиции белорусские власти в 2021 году?

– золото или криптовалюты: немного об экономическом будущем финансовых систем, и куда "встроиться" Беларуси;

Всебелорусское народное собрание должно осуществить те институциональные изменения, за которые боролся протест?

– белорусская модернизация и многовекторность – это не политический, а экономический вопрос?;

– что было бы в случае победы белорусского протеста?;

– суверенитет Беларуси – это промышленное производство!

– новая книга Олега Григорьева "Эпоха роста" как альтернатива отживающим экономическим представлениям.

Программу "Горизонт событий" с участием политического эксперта Кирилла Коктыша смотрите на Sputnik Беларусь.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Специальный выпуск программы "Горизонт событий" с участием известного российского политического эксперта, доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла...
 
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