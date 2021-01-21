ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тюбинги с детьми привязали к автомобилю. Водитель за это получил протокол (видео)

21.01.2021 18:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области рассказали, что получили видеозапись, на которой видно, как к автомобилю Volkswagen Touran привязаны за трос четыре тюбинга с пятью детьми на них. Все это было снято в Боровлянах. Как сообщили в Госавтоинспекции, в тот день во время такой зимней забавы никто не пострадал.

В ГАИ отметили, что в отношении 44-летнего водителя за такое экстремальное развлечение был составлен материал об административном правонарушении по ч. 5 ст. 18.22 КоАП — «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, иных правил дорожного движения».

Госавтоинспекция Минской области напоминает, что тюбинг набирает ту скорость, с которой едет автомобиль, а она может достигать и 80 км/ч, и даже выше.

— Только возможности управлять «ватрушкой» нет. При торможении или повороте она может отлететь под колеса машины или столкнуться с другими транспортными средствами, людьми и препятствиями. Часто происходит отрыв троса или веревки, которыми закреплены тюбинги, — отметили в ГАИ. — Зачастую катание на тюбинге кажется безопасным из-за его мягкости, но на практике это приводит к тяжелым травмам как раз из-за ложного ощущения безопасности.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

Концентрат для омывателя Sonax 5 л за 44 р.

Стеклоомывающая жидкость Sonax 332505 зимняя 5л
16 отзывов
зимняя, концентрат, производитель: Германия, 5 л
44,00 р.
8 предложений
Все омывайки в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ Минской области рассказали, что получили видеозапись, на которой видно, как к автомобилю Volkswagen Touran привязаны за трос четыре тюбинга с пятью детьми на них. Все...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by