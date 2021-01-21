Тюбинги с детьми привязали к автомобилю. Водитель за это получил протокол (видео)

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области рассказали, что получили видеозапись, на которой видно, как к автомобилю Volkswagen Touran привязаны за трос четыре тюбинга с пятью детьми на них. Все это было снято в Боровлянах. Как сообщили в Госавтоинспекции, в тот день во время такой зимней забавы никто не пострадал.

В ГАИ отметили, что в отношении 44-летнего водителя за такое экстремальное развлечение был составлен материал об административном правонарушении по ч. 5 ст. 18.22 КоАП — «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, иных правил дорожного движения».

Госавтоинспекция Минской области напоминает, что тюбинг набирает ту скорость, с которой едет автомобиль, а она может достигать и 80 км/ч, и даже выше.

— Только возможности управлять «ватрушкой» нет. При торможении или повороте она может отлететь под колеса машины или столкнуться с другими транспортными средствами, людьми и препятствиями. Часто происходит отрыв троса или веревки, которыми закреплены тюбинги, — отметили в ГАИ. — Зачастую катание на тюбинге кажется безопасным из-за его мягкости, но на практике это приводит к тяжелым травмам как раз из-за ложного ощущения безопасности.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by .