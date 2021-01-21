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Горняки — на месседж «Беларуськалия»: «Это ширма»
21.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Участники стачки жестко ответили нанимателю и повторили свои шесть законных требований.
Руководство солигорской компании «Беларуськалий» готово снять дисциплинарные взыскания с работников предприятия и принять обратно уволенных, если они подадут соответствующее заявление, было озвучено
В видеообращении те не соглашаются с формулировкой нанимателя, поскольку никто «не писал заявления на увольнение и не совершал намеренных прогулов».
— Уход в стачку является для нас всех единственным способом выражения своей гражданской позиции относительно происходящего в стране и на предприятии. Мы не согласны с формулировкой «принять на работу», —
В заявлении стачкома звучит, что предложение восстановить членов стачки на работу – это ширма для норвежской компании Yara для заключения нового контракта. Плюс попытка развалить стачку.
— Мы не верим ни одному слову этого руководства! За все месяцы стачки оно к стачкому, кроме репрессий, никаких других мер не применяло, ни на какой диалог с нами никто не выходил.
Он напомнил, каким репрессиям постоянно подвергаются рабочие, которые хотят отстоять свои права, и подчеркнул, что больше 50 из ушедших в стачку шахтеров были незаконно уволены.
— Что значит, они готовы принять на работу с соответствующим заявлением? Люди же не просто так уходили в стачку. Мы выдвинули определенные требования. И пока их не выполнят, никто возвращаться на работу не готов.
— Мы знаем, что восстановленные работники все равно через некоторое время после того, как ситуация успокоится, будут уволены по надуманным основаниям. Инакомыслие на «Беларуськалии» никогда не приветствовалось, — заявляют горняки в видеообращении. — Но дело даже не в этом. Смелые шахтеры вошли в стачку, потому что не могли мириться с тем произволом и беззаконием, которые творятся в Беларуси. Поэтому обсуждать возвращение о прекращении стачки может быть только после выполнения законных требований:
- признать результаты выборов 09.08.2020 года недействительными;
- прекращение преследований за гражданскую позицию;
- освобождение всех политических заключенных и участников мирных протестов;
- заведение уголовных дел в отношении сотрудников силовых структур, которые нарушали закон;
- проведение новых честных выборов;
- привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов.
И подытоживают: «У нас одна цель – сменить режим, который нарушает базовые права людей».
***
В настоящее время в стачке горняков около 120 человек. Буквально накануне Верховный суд оставил в силе решение Минского областного суда о признании действий, связанных с забастовкой на ОАО «Беларуськалий» в августе, незаконными.
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Участники стачки жестко ответили нанимателю и повторили свои шесть законных требований.
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