Горняки — на месседж «Беларуськалия»: «Это ширма»

Источник материала: Салiдарнасць

Участники стачки жестко ответили нанимателю и повторили свои шесть законных требований.

Руководство солигорской компании «Беларуськалий» готово снять дисциплинарные взыскания с работников предприятия и принять обратно уволенных, если они подадут соответствующее заявление, было озвучено в пресс-релизе «Беларуськалия» накануне. 21 января последовал ответ членов стачкома.





В видеообращении те не соглашаются с формулировкой нанимателя, поскольку никто «не писал заявления на увольнение и не совершал намеренных прогулов».

— Уход в стачку является для нас всех единственным способом выражения своей гражданской позиции относительно происходящего в стране и на предприятии. Мы не согласны с формулировкой «принять на работу», — говорится в послании. — Никто из нас не писал заявления на увольнение и не совершал намеренных прогулов. Прекращение выполнения трудовых обязанностей носило вынужденный характер.

Требуем восстановить каждого уволенного участника стачки на своем рабочем месте и незамедлительно начать выполнение выдвинутых ранее требований стачкома, после которых участники стачки смогут спокойно приступить к своим трудовым обязанностям.

В заявлении стачкома звучит, что предложение восстановить членов стачки на работу – это ширма для норвежской компании Yara для заключения нового контракта. Плюс попытка развалить стачку.

Ранее в четверг в интервью «Cалiдарнасцi» лидер стачки ОАО «Беларуськалий» Анатолий Бокун озвучил:

— Мы не верим ни одному слову этого руководства! За все месяцы стачки оно к стачкому, кроме репрессий, никаких других мер не применяло, ни на какой диалог с нами никто не выходил.

Он напомнил, каким репрессиям постоянно подвергаются рабочие, которые хотят отстоять свои права, и подчеркнул, что больше 50 из ушедших в стачку шахтеров были незаконно уволены.

— Что значит, они готовы принять на работу с соответствующим заявлением? Люди же не просто так уходили в стачку. Мы выдвинули определенные требования. И пока их не выполнят, никто возвращаться на работу не готов.

— Мы знаем, что восстановленные работники все равно через некоторое время после того, как ситуация успокоится, будут уволены по надуманным основаниям. Инакомыслие на «Беларуськалии» никогда не приветствовалось, — заявляют горняки в видеообращении. — Но дело даже не в этом. Смелые шахтеры вошли в стачку, потому что не могли мириться с тем произволом и беззаконием, которые творятся в Беларуси. Поэтому обсуждать возвращение о прекращении стачки может быть только после выполнения законных требований:

- признать результаты выборов 09.08.2020 года недействительными;

- прекращение преследований за гражданскую позицию;

- освобождение всех политических заключенных и участников мирных протестов;

- заведение уголовных дел в отношении сотрудников силовых структур, которые нарушали закон;

- проведение новых честных выборов;

- привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов.

И подытоживают: «У нас одна цель – сменить режим, который нарушает базовые права людей».

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В настоящее время в стачке горняков около 120 человек. Буквально накануне Верховный суд оставил в силе решение Минского областного суда о признании действий, связанных с забастовкой на ОАО «Беларуськалий» в августе, незаконными.

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