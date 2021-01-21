«Даже по московским меркам это элитное жилье». «А-100» презентовала квартал у площади Победы

Источник материала: Tut.by

Компания «А-100 Девелопмент» и российский архитектор Сергей Скуратов презентовали сегодня будущий квартал «Депо» возле площади Победы в Минске и рассказали о ценах на квартиры. Каким будет этот жилой массив, чем он примечателен и когда его построят — в материале REALTY.TUT.BY.



Изображение предоставлено «А-100 Девелопмент»

Участок в центре Минска, где раньше было троллейбусное депо № 1, компания «А-100 Девелопмент» в 2017 году приобрела с аукциона за более чем 8,5 миллиона долларов. Сносил все здания депо и демонтировал инженерные сети застройщик за свой счет — таким было условие аукциона. Работы оцениваются в 16 миллионов рублей. Эта земля находится в границах проспекта Независимости, Машерова, а также улиц Красной и Киселева.

В 2018 году застройщик провел конкурс, в котором участвовали три английские и две российские компании. В итоге победила компания известного российского архитектора Сергея Скуратова. Он известен созданием нескольких современных жилых комплексов недалеко от храма Христа Спасителя и на Остоженке в Москве. Концепция минского квартала была готова в 2019 году. Первые три дома начали строить осенью 2020 года.

— Работать на этой площадке было крайне сложно и крайне интересно. У нас появился опыт формирования одного из важнейших участков в центре Минска, — говорит Сергей Скуратов.

Как выглядит квартал и почем там квартиры?

Квартал построят из монолитных домов на 554 квартиры. Высота зданий ограничена 5−7 этажами. Фасады облицуют клинкерным кирпичом. Комплекс будет стоять на стилобате, под которым разместится подземный паркинг для жилой и коммерческой части с местами для зарядки электромобилей. Попасть на свой этаж из паркинга можно будет на лифтах.



Изображение предоставлено «А-100 Девелопмент»

«Квадрат» в квартале Depo стоит в среднем 3500 долларов в эквиваленте. И это на начальном этапе — по мере строительства жилье может подорожать.

— Практика показывает, что к вводу в эксплуатацию квартиры в проектах «А-100 Девелопмент» прибавляют 30−50% уже на вторичном рынке, — поясняют у застройщика.

Плюс по 30 тысяч за парковочное место. При этом купить квартиру можно только с парковочным местом. Такое правило.



Изображение предоставлено «А-100 Девелопмент»

В квартале не будет малогабаритных студий. Самые компактные — квартиры с одной спальней, от 55 метров, а самые большие — пентхаусы свыше 200 «квадратов». Сегодня такой стоит 794,5 тысячи долларов.

При этом в строящихся сейчас первых трех пятиэтажных домах минимальная площадь квартиры будет около 90 «квадратов», которая стоит 318,5 тысяч долларов. Квартира площадью 126 метров оценивается в 451,5 тысячи долларов. Эти дома сдадут в 2022 году.



Первые три дома комплекса. Они расположатся со стороны улицы Киселева. Изображение предоставлено «А-100 Девелопмент»

Многим такой ценник может показаться высоким. В «А-100 Девелопмент» объясняют такую цену большими затратами на подготовку площадки, расположением комплекса и его качеством. По словам Сергея Скуратова, даже «по московским меркам это элитное жилье».

Один из первых трех домов будет с черновой отделкой и минимальной разводкой электрики, второй — с оштукатуренными и окрашенными стенами и полноценной разводкой, третий — с чистовой отделкой и возможностью установки мебели.

Высота потолков будет не ниже 3 метров. Для квартир предусмотрены индивидуальные вентканалы, возможность установки кондиционеров, внутрипольные конвекторы, заложены электрические нагрузки выше нормативных.

— Ничего даже близкого по задумке в Беларуси еще не делали. Среди основных целей — гармонично соединить исторический антураж 1000-летнего города с модным форматом жилья, построенного по современным стандартам и технологиям. Вместе с тем мы видим квартал Depo как место притяжения людей, где можно будет назначать встречи, гулять, интересно проводить время, — говорит генеральный директор группы компаний «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.

А что по инфраструктуре и общественным пространствам?

Системы безопасности квартала предусматривают видеонаблюдение и возможность доступа по чипам, системе распознавания лиц или QR-коду. Входы в подъезды будут с уровня земли. Концепцией предусмотрена в том числе высадка взрослых деревьев.



Изображение предоставлено «А-100 Девелопмент»

Дворы будут закрытыми, однако пешеходную улицу с магазинами, ресторанами, арт-пространством откроют для всех желающих. Будет там и памятник старому трамваю, и ресторан в виде мойки троллейбусов, которая раньше была на этом месте.

В составе комплекса будет также бизнес-центр и другие коммерческие помещения. Плюс будет гостевая парковка более чем на сто мест.

А что по срокам строительства?

Сейчас на площадке ведутся работы по прокладке сетей глубокого заложения, устройству фундаментов, цокольной части домов и паркинга. Как мы писали выше, первые дома сдадут в 2022 году. Что касается всего комплекса, то его по условиям аукциона нужно достроить к лету 2025 года.

Но будет ли такое жилье быстро раскупаться в нынешнее время? В «А-100 Девелопмент» настроены оптимистично.

— На жилье в квартале Depo сложился большой отложенный спрос. Мы уже получили множество звонков и сообщений. Многие говорят, что следили за динамикой проекта больше двух лет. Нас знают как застройщика, который создает квартальную застройку в соответствии с европейскими стандартами, и обоснованно ожидают появления недвижимости высокого класса, с уникальными решениями в архитектуре и инфраструктуре. А тот факт, что строительство начато в сложном 2020 году, подтверждает устойчивость и надежность нас как застройщика, — поясняют в компании-застройщике.

Что запомнилось архитектору во время работы?

Сергей Скуратов отмечает, что участок имеет сложный рельеф. Со стороны улицы Красной — 213 метров над уровнем моря, со стороны проспекта Независимости — 200 метров. Итого — перепад в 13 метров.

— Я благодарен белорусским органам контроля за высотностью строительства в городе. Первая линия у нас будет 236 метров, вторая — 226. Именно эти ограничения в числе прочего сделали возможной эту застройку и композицию.



Изображение предоставлено «А-100 Девелопмент»

Архитектор также затронул и вопрос белорусских строительных норм. По ним работать было не всегда просто. Так, он приводит в пример разночтения белорусских норм с российскими в плане в первую очередь пожарных норм.

— Московские нормы за последние 30 лет очень подвинулись вперед в плане либерализации без ущемления каких-либо качественных моментов. Нормы в Москве позволяют большие вариации, и они приближены к европейским нормам. В Минске же мы приложили максимальные усилия, чтобы материальная база и проект были самодостаточными и при этом полностью соответствовали белорусским нормам.