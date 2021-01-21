Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых

Источник материала: АФН

Национальный банк Украины (НБУ) оставил учетную ставку на уровне 6% годовых, сообщил в четверг в ходе брифинга глава НБУ Кирилл Шевченко.

«Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 6% годовых», - сказал он на брифинге.

В декабре прошлого года Шевченко заявил, что Национальный банк планирует проводить мягкую монетарную политику, однако будет готов отреагировать повышением учетной ставки на ускорение инфляции в условиях оживления мировой и украинской экономики. Как он тогда отметил, в ноябре потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении. В месячном исчислении рост индекса был также ощутимым и составил 1,3%, указал глава НБУ.

Нацбанк Украины начал постепенно снижать учетную ставку с апреля 2019 года, тогда она составляла 18% годовых. В апреле 2020 года регулятор снизил ее до 8%, а в июне до 6%, передает ТАСС.

Учетная ставка является одним из монетарных инструментов, с помощью которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Снижение учетной ставки, как правило, приводит к удешевлению кредитов банков.