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Европарламент голосует по резолюции о блокировании "Северного потока-2"

21.01.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЕС рассматривает вопрос о пересмотре сотрудничества с Россией в связи с делом Навального

Как ожидается, Европарламент в четверг одобрит резолюцию, содержащую призыв остановить процесс завершения газопровода «Северный поток-2» в ответ на арест российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Напомним, что Навальный – наиболее известный критик президента РФ Владимира Путина – был задержан в минувшее воскресенье по возвращении на родину из Германии, а затем помещен под стражу; как утверждается – за нарушение правил условного заключения.

Канцлер Германии Ангела Меркель, продолжающая поддерживать строительство газопровода, несмотря на острую критику этого проекта в странах ЕС, заявила в четверг, что ее позиция не изменилась, несмотря на события, связанные с Навальным.

Депутаты Европарламента голосуют в четверг по резолюции, которая, как ожидается, будет одобрена. Резолюция призывает ЕС пересмотреть отношения с Россией в связи с арестом Навального.

В проекте резолюции, не являющейся обязательной для исполнения, но обладающей значительным политическим весом, содержится призыв незамедлительно остановить строительство «Северного потока-2».

«Европейский парламент… призывает ЕС и страны-члены (Евросоюза) критически пересмотреть сотрудничество с Россией... в рамках таких проектов, как «Северный поток-2», завершение которого ЕС должен остановить незамедлительно», – говорится в документе.
 
 
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ЕС рассматривает вопрос о пересмотре сотрудничества с Россией в связи с делом Навального
 
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