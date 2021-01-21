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На долго ли? Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть
Источник материала: Партизан
Первый энергоблок БелАЭС 21 января в 12.19 включен в сеть, сообщает телеграм-канал Минэнерго.
Сейчас идет плановое повышение его мощности до номинальной в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.
Испытания систем и оборудования на номинальной мощности будут продолжены, утверждает ведомство.
Напомним, энергоблок был отключен от сети 16 января после срабатывания системы защиты генератора. Причем это уже было не первое отключение с 7 ноября 2020 года - даты официального открытия первого энергоблока. И, судя по всему, не последнее.
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Первый энергоблок БелАЭС 21 января в 12.19 включен в сеть, сообщает телеграм-канал Минэнерго.
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