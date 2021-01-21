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На долго ли? Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть

21.01.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый энергоблок БелАЭС 21 января в 12.19 включен в сеть, сообщает телеграм-канал Минэнерго.

Сейчас идет плановое повышение его мощности до номинальной в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.

Испытания систем и оборудования на номинальной мощности будут продолжены, утверждает ведомство.

Напомним, энергоблок был отключен от сети 16 января после срабатывания системы защиты генератора. Причем это уже было не первое отключение с 7 ноября 2020 года - даты официального открытия первого энергоблока. И, судя по всему, не последнее.
 
 
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Первый энергоблок БелАЭС 21 января в 12.19 включен в сеть, сообщает телеграм-канал Минэнерго.
 
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