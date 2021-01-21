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Кривошеев: чего ждать от Байдена, повышение налогов и GPS человека

21.01.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

приход Байдена: новая страница новейшей истории или последний бал либерализма? 

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко напомнил о своих подходах к экономике

― Совет Министров Беларуси утвердил Государственную программу "Массовая информация и книгоиздание" на 2021–2025 годы;

VI Всебелорусское народное собрание: генератор смыслов и модернизации страны либо механизм единогласного одобрения?

― заместитель председателя ФПБ предупредила о росте цен в Беларуси из-за повышения налогов;

― ученые узнали, где у человека расположен GPS.

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием председателя Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева смотрите на Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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На радио Sputnik Беларусь ― обзор актуальных событий недели в итоговой программе "Горизонт событий" с участием председателя Белорусского союза журналистов Андрея...
 
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