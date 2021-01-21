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Кривошеев: чего ждать от Байдена, повышение налогов и GPS человека
21.01.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
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© Photo : пресс-служба президента Беларуси
― Совет Министров Беларуси
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― заместитель председателя ФПБ предупредила о росте цен в Беларуси из-за
― ученые узнали, где у человека расположен GPS.
Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием председателя Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева смотрите на Sputnik Беларусь.
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На радио Sputnik Беларусь ― обзор актуальных событий недели в итоговой программе "Горизонт событий" с участием председателя Белорусского союза журналистов Андрея...
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