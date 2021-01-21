«Шахтер» проиграл киевскому «Динамо» на сборах в ОАЭ

Источник материала: Tut.by

Чемпион Беларуси по футболу солигорский «Шахтер», который пока единственный, кто отправился на зарубежный сбор, с поражения начал товарищеские спарринги в ОАЭ. «Горняки» проиграли киевскому «Динамо» со счетом 0:2.



Фото: «Шахтер»

«Шахтер» — «Динамо-Киев» — 0:2

Тренировочные поля ОАЭ

«Шахтер»: Гутор (к) (Черник, 46), Антич, Филипенко (Политевич, 69), Сачивко (Хадаркевич, 65), Бегунов (Шевченко, 65), Сзоке (Корзун, 65), Стасевич (Подстрелов, 46), Иванович (Океухи, 46), Кендыш (Забелин, 74), Диасамидзе (Ахмеди, 46), Дебелко (Дарбо, 74).

«Динамо-Киев»: Нерещет (Бущан, 46), Сирота (Шабанов, 40), Попов (Кендзера, 46), Миколенко (Забарный, 46), Шепелев (Сидклей, 46), Андриевский (Миколенко, 74), Караваев (Буяльский, 46), Де Пена (Дуэлунд, 46), Леднев (Цыганков, 46, Ванат, 87), Беседин (Клейтон, 46), Жерсон (Супряга, 46).

Голы: 0:1 — Клейтон (51). 0:2 — Цыганков (78).

Киевляне, которые уже не первый день проводят сборы и успели сыграть против «Легии», сразу завладели мячом, но не слишком много создали опасных моментов в первые минуты игры. Александр Гутор только на 27-минуте вступил в игру, отразив удар Андриевского с линии штрафной.

«Шахтер» создавал опасные моменты после стандартов. На 12-й минуте Игорь Стасевич прямым ударом со штрафного едва не закрутил в нижний угол, а в добавленное время команда создала неплохой момент после розыгрыша углового.

В перерыве произошли многочисленные замены и все голы были забиты во второй 45-минутке.

На 51-й минуте матча Клейтон открыл счет.

А на 78-й минуте после удара Кендзеры мяч попал в спину Цыганкову и парашютом залетел в ворота Сергея Черника.

«Шахтер» на сборах проведет еще пять игр. 24 января против питерского «Зенита», 26 января сыграет с «Ливой» из ОАЭ, 27 января против «Краснодара», 31 января с «Ригой» и завершит серию спаррингов 6 февраля с московским «Спартаком».