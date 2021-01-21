Турция показала прототип беспилотника «Байрактар» с вертикальным взлетом и посадкой

Источник материала: Tut.by

В Турции показали прототип беспилотника Bayraktar DIHA с вертикальным взлетом и посадкой. Видео с новым вариантом одного из самых известных дронов в мире показала турецкая компания Baykar.



Изображение: Baykar

Ролик опубликовал Сельчук Байрактар, сын основателя компании Baykar и ее технический директор.

Помимо дрона вертикального взлета и посадки, на кадрах видны еще несколько прототипов беспилотников — ожидается, что уже в этом году Турция представит их.