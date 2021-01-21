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Турция показала прототип беспилотника «Байрактар» с вертикальным взлетом и посадкой
Источник материала: Tut.by
В Турции показали прототип беспилотника Bayraktar DIHA с вертикальным взлетом и посадкой. Видео с новым вариантом одного из самых известных дронов в мире
Ролик опубликовал Сельчук Байрактар, сын основателя компании Baykar и ее технический директор.
Помимо дрона вертикального взлета и посадки, на кадрах видны еще несколько прототипов беспилотников — ожидается, что уже в этом году Турция представит их.
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