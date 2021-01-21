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Турция показала прототип беспилотника «Байрактар» с вертикальным взлетом и посадкой

21.01.2021 19:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Турции показали прототип беспилотника Bayraktar DIHA с вертикальным взлетом и посадкой. Видео с новым вариантом одного из самых известных дронов в мире показала турецкая компания Baykar.


Изображение: Baykar

Ролик опубликовал Сельчук Байрактар, сын основателя компании Baykar и ее технический директор.

Помимо дрона вертикального взлета и посадки, на кадрах видны еще несколько прототипов беспилотников — ожидается, что уже в этом году Турция представит их.

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