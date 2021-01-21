Стачком «Беларуськалия»: восстановление уволенных возможно только при выполнении ранее выдвинутых требований

Восстановление уволенных на работе возможно только в случае выполнения ранее выдвинутых требований, говорится в видеообращении членов стачкома ОАО «Беларуськалий» в ответ на сегодняшнее заявление руководства предприятия.



Участники стачки зачитывают свое обращение. Фото: скриншот видео.

Как сообщает БелаПАН , ранее руководство «Беларуськалия» заявило, что готово продолжать взаимодействие с норвежской компанией — покупателем калийных удобрений Yara International и принять ее специалистов для мониторинга производственных процессов.

«Мы находимся в постоянном контакте и продолжим в дальнейшем сотрудничество с компанией «Яра» в вопросах обеспечения безопасности условий труда, улучшения здоровья и повышения социального уровня наших работников», — говорилось в пресс-релизе «Беларуськалия».

Было подчеркнуто, что руководство предприятия приняло решение о снятии дисциплинарных взысканий с работников, а уволенные ранее работники могут быть приняты обратно в ОАО «Беларуськалий» в случае подачи ими соответствующих заявлений.

«В ответ на пресс-релиз администрации «Беларуськалия» заявляем следующее: мы, участники стачки, не можем согласиться с позицией гендиректора Ивана Головатого о принятии на работу всех стачечников, так сказать, с чистого листа. Уход в стачку для всех нас является единственным способом выражения своей гражданской позиции относительно происходящего в стране и на предприятии, — отмечают рабочие. — Мы не согласны с формулировкой «принять на работу», так как никто из нас не писал заявления на увольнение и не совершал намеренных прогулов. Прекращение выполнения трудовых обязанностей носило вынужденный характер. Требуем восстановить каждого уволенного участника стачки на своем рабочем месте и незамедлительно начать выполнение выдвинутых ранее требований стачечного комитета, после которых участники стачки смогут спокойно приступить к своим трудовым обязанностям».

Стачком «Беларуськалия» письменно заявил, что не собирается вести никаких переговоров с руководством предприятия. «Предложение восстановить членов стачки на работу — это ширма для норвежской компании Yara для заключения нового контракта. А также попытка развалить стачку», — считают авторы заявления.

«Мы знаем, что восстановленные работники все равно через некоторое время после того, как ситуация успокоится, будут уволены по надуманным основаниям. Инакомыслие на «Беларуськалии» никогда не приветствовалось, — отмечается в заявлении. — Но дело даже не в этом. Смелые шахтеры вошли в стачку, потому что не могли мириться с тем произволом и беззаконием, которые творятся в Беларуси. Поэтому обсуждение возвращения и прекращения стачки может быть только после выполнения законных требований». Таковыми являются: прекращение преследования за гражданскую позицию; освобождение всех политзаключенных и участников мирных протестов; заведение уголовных дел в отношении сотрудников силовых структур, нарушивших закон; проведение новых, честных выборов; привлечение Александра Лукашенко и Лидии Ермошиной к ответственности за преступления против народа и фальсификацию выборов.

«Важно сейчас не поддаваться на уступки и подачки преступной власти. У нас одна цель — сменить режим, который нарушает базовые права людей», — подчеркивается в заявлении стачкома.