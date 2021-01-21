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Белорусский фонд культурной солидарности добивается лишения БТРК права на трансляцию «Евровидения» и исключения из EBU

21.01.2021 19:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский фонд культурной солидарности (BCSF/Belarusian Culture Solidarity Foundation) объявил о начале кампании #stopBT, цель которой — лишить Белтелерадиокомпанию права на трансляцию и участие в международном песенном конкурсе «Евровидение».

 

Белорусский фонд культурной солидарности добивается лишения БТРК права на трансляцию «Евровидения» и исключения из EBU
Фото: скриншот видео / tvr.by.

 

Соответствующее письмо направлено в офис Европейского вещательного союза (EBU) в Женеве, сообщает БелаПАН со ссылкой на страницу фонда в «Фейсбуке».

Фонд также намерен добиваться исключения Белтелерадиокомпании из EBU.

«Нет, мы не хотим лишить Беларусь «Евровидения». Мы хотим добиться того, чтобы Белтелерадиокомпания не имела отношения ко всему тому, что имеет название «Европейский», так как это здание находится не на территории Европы. Оно на территории Зла», — отмечается в сообщении фонда.

В BCSF считают, что белорусское государственное телевидение сегодня — «это не медиа, а инструмент политического давления и пропаганды, с помощью которого в обществе разжигается вражда». «Они увольняют своих сотрудников прямо за пост в сетях, разрывают контракты за выражение своей гражданской позиции, как случилось с победителями национального отбора к «Евровидению-2020» VAL.musicproject. А тех, кто еще остался работать, держат в страхе», — утверждается в сообщении.

В письме фонд поясняет, что продолжение сотрудничества Европейского вещательного союза с Белтелерадиокомпанией, глава которой Иван Эйсмонт включен в санкционный список Совета Европы, «имеет серьезные репутационные риски».

Пресс-служба Белтелерадиокомпании пока недоступна для комментариев.

 
 
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Белорусский фонд культурной солидарности (BCSF/Belarusian Culture Solidarity Foundation) объявил о начале кампании #stopBT, цель которой — лишить Белтелерадиокомпанию права на...
 
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