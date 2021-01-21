Спасатели опубликовали видео, на котором они вытаскивают лошадь из ледяной воды. Все кончилось хорошо (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня утром на частном подворье в Заславле в копань провалилась лошадь. Хозяева решили обратиться к спасателям, чтобы те достали животное из глубокой ямы. Как сообщается на сайте МЧС, прибывшие подразделения, используя спасательные веревки и лестницы, помогли ей выбраться. Лошадка цела и невредима.