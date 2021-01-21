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Спасатели опубликовали видео, на котором они вытаскивают лошадь из ледяной воды. Все кончилось хорошо (видео)

21.01.2021 19:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром на частном подворье в Заславле в копань провалилась лошадь. Хозяева решили обратиться к спасателям, чтобы те достали животное из глубокой ямы. Как сообщается на сайте МЧС, прибывшие подразделения, используя спасательные веревки и лестницы, помогли ей выбраться. Лошадка цела и невредима.

 
 
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Сегодня утром на частном подворье в Заславле в копань провалилась лошадь. Хозяева решили обратиться к спасателям, чтобы те достали животное…Читать далее…
 
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