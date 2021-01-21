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Известному правозащитнику продлили срок за решеткой: плюс 10 суток. В сети кампания – #free_sudalenko

21.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Спустя 72 часа после задержания гомельский активист Леонид Судаленко переведен в СИЗО.

Известному правозащитнику продлили срок за решеткой: плюс 10 суток. В сети кампания – #free_sudalenko

Фото TUT.BY

Как сообщают его коллеги, Судаленко будут держать под стражей еще 10 дней. Леонид остается подозреваемым по ст. 342 (финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Напомним, накануне также была задержана помощница правозащитника Мария Тарасенко – с допроса ГУБОПиКа она была отправлена в изолятор. Сам Судаленко на случай своего ареста оставил письмо, в котором описал личное видение ситуации, связанной с обысками и своим задержанием: «Финансированием может быть признана только деятельность, направленная именно на подготовку грубого нарушения общественного порядка (финансирование, обучение, заранее обещанная выплата вознаграждения таким лицам, приобретение оружия и т.д.).

Я же оказывал материальную помощь лицам, уже совершившим административное правонарушение либо отбывшим назначенный административный арест, что не является финансированием запрещенной деятельности по смыслу статьи 342 УК.

При этом никаких фактов о том, что лично я склонял других лиц совершать административные правонарушения при нарушении Закона «О массовых мероприятиях», заранее обещая, например, оплатить штраф, госпошлину либо оплатить стоимость содержания в изоляторе не существует».

Тем временем стартовала кампания солидарности с задержанным. Неравнодушные требуют: #free_sudalenko.

Известному правозащитнику продлили срок за решеткой: плюс 10 суток. В сети кампания – #free_sudalenko

Известному правозащитнику продлили срок за решеткой: плюс 10 суток. В сети кампания – #free_sudalenko

Известному правозащитнику продлили срок за решеткой: плюс 10 суток. В сети кампания – #free_sudalenko

Судаленко после двух обысков и допроса: «Если что-то предъявят – это будет «от лукавого»

 
 
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Спустя 72 часа после задержания гомельский активист Леонид Судаленко переведен в СИЗО.
 
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