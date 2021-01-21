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Известному правозащитнику продлили срок за решеткой: плюс 10 суток. В сети кампания – #free_sudalenko
21.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Спустя 72 часа после задержания гомельский активист Леонид Судаленко переведен в СИЗО.
Фото TUT.BY
Как сообщают
Напомним, накануне также была задержана помощница правозащитника Мария Тарасенко – с допроса ГУБОПиКа она была отправлена в изолятор. Сам Судаленко на случай своего ареста оставил письмо, в котором
Я же оказывал материальную помощь лицам, уже совершившим административное правонарушение либо отбывшим назначенный административный арест, что не является финансированием запрещенной деятельности по смыслу статьи 342 УК.
При этом никаких фактов о том, что лично я склонял других лиц совершать административные правонарушения при нарушении Закона «О массовых мероприятиях», заранее обещая, например, оплатить штраф, госпошлину либо оплатить стоимость содержания в изоляторе не существует».
Тем временем стартовала кампания солидарности с задержанным. Неравнодушные требуют: #free_sudalenko.
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Известному правозащитнику продлили срок за решеткой: плюс 10 суток. В сети кампания – #free_sudalenko
Спустя 72 часа после задержания гомельский активист Леонид Судаленко переведен в СИЗО.
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