Известному правозащитнику продлили срок за решеткой: плюс 10 суток. В сети кампания – #free_sudalenko

Источник материала: Салiдарнасць

Спустя 72 часа после задержания гомельский активист Леонид Судаленко переведен в СИЗО.





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Как сообщают его коллеги , Судаленко будут держать под стражей еще 10 дней. Леонид остается подозреваемым по ст. 342 (финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Напомним, накануне также была задержана помощница правозащитника Мария Тарасенко – с допроса ГУБОПиКа она была отправлена в изолятор. Сам Судаленко на случай своего ареста оставил письмо, в котором описал личное видение ситуации , связанной с обысками и своим задержанием: «Финансированием может быть признана только деятельность, направленная именно на подготовку грубого нарушения общественного порядка (финансирование, обучение, заранее обещанная выплата вознаграждения таким лицам, приобретение оружия и т.д.).

Я же оказывал материальную помощь лицам, уже совершившим административное правонарушение либо отбывшим назначенный административный арест, что не является финансированием запрещенной деятельности по смыслу статьи 342 УК.

При этом никаких фактов о том, что лично я склонял других лиц совершать административные правонарушения при нарушении Закона «О массовых мероприятиях», заранее обещая, например, оплатить штраф, госпошлину либо оплатить стоимость содержания в изоляторе не существует».

Тем временем стартовала кампания солидарности с задержанным. Неравнодушные требуют: #free_sudalenko.













Судаленко после двух обысков и допроса: «Если что-то предъявят – это будет «от лукавого»