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ФИФА выступила против создания Европейской премьер-лиги

21.01.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гранды европейского футбола выступили с инициативой создания нового международного турнира, в котором смогут участвовать до 18 команд.

Международная федерация футбола (ФИФА) и еще шесть континентальных конфедераций выступили против создания закрытой Европейской премьер-лиги так называемой Суперлиги, сообщается на сайте ФИФА, пишет sputnik.by

"ФИФА и шесть конфедераций (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК и УЕФА) еще раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующей конфедерацией. Как следствие, любой клуб или игрок, участвующие в таком соревновании, не будут допущены к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или их соответствующей конфедерацией", - говорится в заявлении ФИФА.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько европейских топ-клубов, среди которых "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", выступили с идей создания нового международного клубного турнира. Согласно замыслу, в Европейской премьер-лиге смогут участвовать до 18 команд, матчи будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе. Планируется, что первый сезон Суперлиги начнется не раньше 2022 года, победитель будет определяться в играх плей-офф.
 
 
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Гранды европейского футбола выступили с инициативой создания нового международного турнира, в котором смогут участвовать до 18 команд.
 
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