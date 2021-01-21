ФИФА выступила против создания Европейской премьер-лиги

пишет sputnik.by Международная федерация футбола (ФИФА) и еще шесть континентальных конфедераций выступили против создания закрытой Европейской премьер-лиги так называемой Суперлиги, сообщается на сайте ФИФА,sputnik.by





"ФИФА и шесть конфедераций (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК и УЕФА) еще раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующей конфедерацией. Как следствие, любой клуб или игрок, участвующие в таком соревновании, не будут допущены к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или их соответствующей конфедерацией", - говорится в заявлении ФИФА.





Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько европейских топ-клубов, среди которых "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", выступили с идей создания нового международного клубного турнира. Согласно замыслу, в Европейской премьер-лиге смогут участвовать до 18 команд, матчи будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе. Планируется, что первый сезон Суперлиги начнется не раньше 2022 года, победитель будет определяться в играх плей-офф.



