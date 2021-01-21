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Не забудем, не простим. За рубежом готовят к подаче новые дела против белорусских силовиков

21.01.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской инициируют к подаче новых дел по универсальной юрисдикции в Литве, Польше и Чехии, сообщил советник Тихановской Александр Добровольский.


фото: АР, Сергей Гриц

"В ближайшее время в Литве мы готовим к подаче три дела. По одному пострадавшая - гражданка Литвы белорусского происхождения. Еще два дела - по заявлению беларусов, которые подверглись пыткам", - говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале "Кабинет представителей Светланы Тихановской" в четверг.

Добровольский добавил, что по 10 подобных дел также готовится к подаче в Польше и Чехии, пишет interfax.by
"Над сбором и подготовкой дел работает инициатива BYPol. Ее сотрудники готовят документы, проверяют показания и проводят предварительную проверку", - отметил советник Тихановской.

Как сообщалось ранее, генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование преступлений против человечности по жалобе гражданина Беларуси. По данным агентства, гражданин Беларуси, проживающий в данный момент в Литве, обратился в прокуратуру 30 ноября по причине насильственных действий, которые были совершены над ним 13 октября в Минске.

"Обстоятельства происшествия, указанные заявителем и прочие первичные данные, представленные прокуратуре, оценены как имеющие состав преступления, по отношению к которому, согласно Уголовному Кодексу Литовской Республики, применяется универсальная юрисдикция", - комментировали в Генпрокуратуре Литвы.

Позднее в телеграм-канале экс-кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской уточнили, что речь идёт о предпринимателе Максиме Хорошине.

Как сообщалось, по данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", в стране заведено более 900 уголовных дел в отношении участников президентской кампании, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, которые произошли после выборов.

Белорусы в свою очередь подали более 2 тыс. заявлений о применении насилия сотрудниками милиции. Однако, информации об уголовных делах, возбужденных в отношении силовиков, на данный момент нет.
 
Теги: Минск
 
 
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Представители экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской инициируют к подаче новых дел по универсальной юрисдикции в Литве, Польше и Чехии, сообщил...
 
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